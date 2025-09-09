Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Pakistan'da Türkiye rüzgarı: Ticaretten savunmaya ortaklık büyüyor

Pakistan’da Türkiye rüzgarı: Ticaretten savunmaya ortaklık büyüyor
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kardeş ülke Pakistan’da ulaştırmadan enerjiye uzanan 3,5 milyar dolarlık 72 dev projenin Türk müteahhitler tarafından tamamlandığını açıkladı. İslamabad’daki zirvede ticaret hedefi 5 milyar dolar olarak belirlenirken, savunma işbirliği de ön plana çıktı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk müteahhitlerin Pakistan’da ulaştırma, konut ve enerji başta olmak üzere 3,5 milyar dolar değerinde 72 büyük projeyi tamamladığını açıkladı.

Güler, İslamabad’da düzenlenen Türkiye-Pakistan Ortak Ticaret Komisyonu’nun (JEC) 16. Oturumu’nda yaptığı konuşmada, “Ticaret hacmimiz geçen yıl 1,4 milyar doları aşarak bir önceki yıla göre yüzde 35 artış kaydetti” dedi.

HEDEF 5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

Bakan Güler, iki ülkenin sürdürülebilir ve dengeli ticareti artırmayı hedeflediğini belirterek, liderler tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hedefi için çalışmaların hızlandığını söyledi.

SAVUNMA İŞBİRLİĞİ ÖNE ÇIKTI

Güler, Türkiye ile Pakistan’ın küresel meselelerde omuz omuza durduğunu vurgulayarak, savunma sanayi işbirliğinin ikili ilişkilerin en güçlü dayanaklarından biri olduğunu dile getirdi.

YOL HARİTASI GENİŞLİYOR

Mal Ticareti Anlaşması’nın ikili ticaretin hızlanmasına katkı sunduğunu belirten Güler, anlaşmanın önümüzdeki dönemde hizmetler, yatırımlar ve e-ticaret gibi alanları da kapsayacak şekilde genişletileceğini kaydetti.

İKİ BAKAN İSLAMABAD'DA GÖRÜŞTÜ

JEC oturumunun ardından Bakan Güler, Pakistanlı mevkidaşı Khawaja Muhammed Asif ile de İslamabad’da bir araya geldi. Görüşmede, ticaretin yanı sıra savunma, enerji, tarım, sağlık ve eğitim gibi alanlarda atılacak yeni adımlar değerlendirildi.

