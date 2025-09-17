Yılmaz Vural'ın yeni takımı açıklandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Sarıyerspor, 72 yaşındaki deneyimli Teknik Direktör Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı.

"YILMAZ VURAL, YENİDEN YUVAYA DÖNDÜ"

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer'imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer'e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.