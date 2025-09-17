Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yılmaz Vural'ın yeni takımı açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Sarıyerspor, takımın başına tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural'ın getirildiğini duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Sarıyerspor, 72 yaşındaki deneyimli Teknik Direktör Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı.

"YILMAZ VURAL, YENİDEN YUVAYA DÖNDÜ"

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer'imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer'e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BYD'den TEKNOFEST çıkarması! İleri teknolojiye sahip 3 otomobil görücüye çıktı
