Real Madrid'i yıkan sakatlık: Uzun süre forma giyemeyecek

- Güncelleme:
Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Marsilya ile oynadığı maçta sakatlanan Trent Alexander-Arnold'dan kötü haber geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya ile oynanan maçta sakatlanan İngiliz sağ bek Trent Alexander-Arnold'dan Real Madrid'e kötü haber geldi.

2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, İngiliz oyuncunun sol bacak hamstringinde kas yaralanması teşhisi konulduğu belirtildi. 

Yaşanan bu talihsiz sakatlık sonrası Alexander-Arnold'un yaklaşık 2 ay boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor. 

ÖNEMLİ MAÇLARI KAÇIRACAK

Trent Alexander-Arnold, LaLiga ve Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarının önemli bir bölümünü kaçıracak.

