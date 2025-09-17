Real Madrid'i yıkan sakatlık: Uzun süre forma giyemeyecek
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Marsilya ile oynadığı maçta sakatlanan Trent Alexander-Arnold'dan kötü haber geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya ile oynanan maçta sakatlanan İngiliz sağ bek Trent Alexander-Arnold'dan Real Madrid'e kötü haber geldi.
2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, İngiliz oyuncunun sol bacak hamstringinde kas yaralanması teşhisi konulduğu belirtildi.
Yaşanan bu talihsiz sakatlık sonrası Alexander-Arnold'un yaklaşık 2 ay boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.
ÖNEMLİ MAÇLARI KAÇIRACAK
Trent Alexander-Arnold, LaLiga ve Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarının önemli bir bölümünü kaçıracak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı