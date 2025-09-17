Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Evin Demirhan Yavuz'dan büyük özveri: Sakatlığına rağmen yılmadı, dünya üçüncüsü oldu

Evin Demirhan Yavuz'dan büyük özveri: Sakatlığına rağmen yılmadı, dünya üçüncüsü oldu

Milli sporcumuz Evin Demirhan Yavuz, Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda bronz madalya kazandı.

Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan Yavuz, bronz madalya elde etti.

REPESAJ HAKKI KAZANDI

Başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda ilk maçında Çinli Yu Zhang'a yenilen milli sporcu Evin, rakibinin finale yükselmesiyle repesaj hakkı kazandı.

Evin, repesajda İtalyan Emanuela Liuzzi'yi 6-4 mağlup ederek bronz madalya mücadelesine çıktı.

KARİYERİNDEKİ 2. BRONZ

Bronz madalya mücadelesinde Moğol rakibi Munkhar Byambasuren'i 3-2 yenen milli güreşçi, kariyerindeki ikinci dünya üçüncülüğüne ulaştı.

Milli sporcu, daha önce 2017 yılında da Fransa'nın başkenti Paris'te üçüncülük kürsüsüne çıkmıştı.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE ÇIKTI

Sakatlığı olmasına rağmen üçüncülük mücadelesine çıkan Evin Demirhan Yavuz, karşılaşmanın ardından tekerlekli sandalyeyle salonu terk etti.

