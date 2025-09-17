Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Milli sporcumuz Nesrin Baş, finale yükseldi

Milli sporcumuz Nesrin Baş, finale yükseldi

- Güncelleme:
Milli sporcumuz Nesrin Baş, finale yükseldi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli sporcumuz Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kilo yarı finalinde Çinli rakibi Zelu Li'yi mağlup ederek finale yükseldi.

Sporcumuz, Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kilo yarı finalinde Çinli rakibi Zelu Li'yi yendi ve yarı finale adını yazdırdı.

