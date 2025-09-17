Milli sporcumuz Nesrin Baş, finale yükseldi
Milli sporcumuz Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kilo yarı finalinde Çinli rakibi Zelu Li'yi mağlup ederek finale yükseldi.
🇹🇷 Milli sporcumuz Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kilo yarı finalinde Çinli rakibi Zelu Li'yi mağlup ederek finale yükseldi.pic.twitter.com/IpoeD204Xf— Türkiye Spor (@Turkiye_Spor) September 17, 2025
