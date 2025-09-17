Jose Mourinho yeni takımına imzayı atıyor: Hayır diyemezdim

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yeni takımı merakla beklenen Jose Mourinho, Benfica'ya imza atmak üzere Portekiz'e geldi.

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenilmesinin ardından görevine son verilen Jose Mourinho, Karadağ mağlubiyeti sonrası gönderilen Bruno Lage'nin yerine Benfica'nın başına geçiyor.

KARABAĞ TARİH YAZDI, GÖREVİNE SON VERİLDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir gece yaşandı. Karabağ, iki farklı geriden gelip deplasmanda Benfica’yı 3-2 mağlup ederek kulüp tarihinin ilk Devler Ligi zaferine imza attı. Bu sonucun ardından Portekiz ekibinde teknik direktör Bruno Lage'ın görevine son verildi.

MOURINHO İLE ANLAŞILDI

Kırmızı beyazlılar, boşalan teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho ile prensip anlaşmasına vardı.

İLK AÇIKLAMASINI YAPTI

Benfica ile görüşmeleri ilerletmek ve transferi resmiyete dökmek için Lizbon'e gelen Mourinho'yu basın ordusu karşıladı.

Havalimanında ilk açıklamasını yapan Mourinho, "Benfica'ya hayır diyen teknik direktör kim bilmiyorum ama ben değilim." dedi.