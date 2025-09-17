Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Jose Mourinho yeni takımına imzayı atıyor: Hayır diyemezdim

Jose Mourinho yeni takımına imzayı atıyor: Hayır diyemezdim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Jose Mourinho yeni takımına imzayı atıyor: Hayır diyemezdim
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yeni adresi merak edilen Jose Mourinho, Benfica ile görüşmeleri tamamlamak için ülkesi Portekiz'e giderken büyük ilgiyle karşılandı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yeni takımı merakla beklenen Jose Mourinho, Benfica'ya imza atmak üzere Portekiz'e geldi. 

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenilmesinin ardından görevine son verilen Jose Mourinho, Karadağ mağlubiyeti sonrası gönderilen Bruno Lage'nin yerine Benfica'nın başına geçiyor. 

KARABAĞ TARİH YAZDI, GÖREVİNE SON VERİLDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir gece yaşandı. Karabağ, iki farklı geriden gelip deplasmanda Benfica’yı 3-2 mağlup ederek kulüp tarihinin ilk Devler Ligi zaferine imza attı. Bu sonucun ardından Portekiz ekibinde teknik direktör Bruno Lage'ın görevine son verildi.

Jose Mourinho yeni takımına imzayı atıyor: Hayır diyemezdim - 1. Resim

MOURINHO İLE ANLAŞILDI

Kırmızı beyazlılar, boşalan teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho ile prensip anlaşmasına vardı. 

İLK AÇIKLAMASINI YAPTI

Benfica ile görüşmeleri ilerletmek ve transferi resmiyete dökmek için Lizbon'e gelen Mourinho'yu basın ordusu karşıladı.

Havalimanında ilk açıklamasını yapan Mourinho, "Benfica'ya hayır diyen teknik direktör kim bilmiyorum ama ben değilim." dedi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Eşref Rüya dizisi nerede, hangi semtlerde çekiliyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Evin Demirhan Yavuz'dan büyük özveri: Sakatlığına rağmen yılmadı, dünya üçüncüsü oldu - SporSakatlığına rağmen yılmadı, dünya üçüncüsü olduYılmaz Vural'ın yeni takımı açıklandı - SporYılmaz Vural'ın yeni takımı açıklandıTürkiye Kupası'nda gol yağmuru: İşte tur bileti alan takımlar - SporTürkiye Kupası'nda gol yağmuru: İşte tur bileti alan takımlarCanlı: Fenerbahçe - Alanyaspor maçı - SporKarşılaşmada ilk gol sesi geldiİspanya'dan Dünya Kupası resti: İsrail varsa biz yokuz - Sporİspanya'dan Dünya Kupası restiMilli sporcumuz Nesrin Baş, finale yükseldi - SporMilli sporcumuz Nesrin Baş, finale yükseldi
Sonraki Haber Yükleniyor...