Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Medipol Başakşehir evinde hata yapmadı ve Denizlispor'u net skorla mağlup ederek mutlu sona bir adım daha yaklaştı. Okan Buruk'un takımı karşılaşmanın ilk çeyreklik bölümünde Crivelli ile iki tehlike üretse de vuruşlar aut oldu. 28. dakikada Clichy'nin soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Visca şutladı, kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı. 38. dakikada Aleksic'in soldan kullandığı serbest vuruşta Demba Ba kafasını çalıştırdı ama sonuçsuzdu. İlk yarı 0-0 sona erdi.



> Kritik kurtarış

İkinci yarıya Başakşehir vites artırarak girdi fakat ilk net fırsatları Denizli yakaladı. Derinlemesine pasla savunmanın arkasına sarkan Rodallega, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, Mert gole izin vermedi, maçın kırılma anıydı. Ardından Sacko bir daha içeri kesti, Hugo bu sefer de topa dokunamadı. 65'te Başakşehir'in golü geldi. Sağ kanattan İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde Crivelli kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0. On dakika sonrasında Crivelli'nin soldan ortasında top Mustafa Yumlu'nun eline çarptı. VAR kararıyla gelen penaltı fırsatını Visca kaçırmadı: 2-0.



Takım inanıyor

Başakşehir'in hocası Okan Buruk, "Son haftalar gerçekten zor. Denizlispor'u mücadelesinden ötürü kutluyorum. Çok iyi savunma yaptılar. Golü atacağımız belliydi ama net bir pozisyon verdik. Hamleler yapacaktık; duran toptan golü bulduk. Takımdan çok memnunum. Şampiyonluğa inanan bir takım var!" açıklaması yaptı.



