Takımın başına Başantrenör Igor Kokoskov'u getiren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ilk transferini de yaptı. Lacivert-beyazlılar bu kapsamda son olarak İtalya'nın Dinamo Sassari takımında forma giyen Kanadalı basketbolcu Dyshawn Pierre ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, Pierre ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.
Avrupa kariyerine 2016-2017 sezonunda Almanya'nın Braunschweig takımında başlayan Pierre, 2017 yılından bu yana Sassari’de forma giydi.
İtalyan ekibi ile bu sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 16 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 12.6 sayı, 8.4 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.
26 yaşındaki basketbolcu, aynı zamanda Kanada Milli Takımı formasını da giyiyor.
Dyshawn Pierre, Fenerbahçe'de
08.07.2020 - 16:44 | Son Güncelleme: 08.07.2020 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Beko, son 3 sezonda İtalya’nın Dinamo Sassari takımında forma giyen Kanadalı oyuncu Dyshawn Pierre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Takımın başına Başantrenör Igor Kokoskov'u getiren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ilk transferini de yaptı. Lacivert-beyazlılar bu kapsamda son olarak İtalya'nın Dinamo Sassari takımında forma giyen Kanadalı basketbolcu Dyshawn Pierre ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, Pierre ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.
Etiketler : Fenerbahçe,
716574 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/716574.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
31
19
9
3
32
66
02
TRABZONSPOR A.Ş.
30
17
10
3
35
61
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
30
15
9
6
17
54
04
GALATASARAY A.Ş.
30
14
10
6
20
52
05
FENERBAHÇE A.Ş.
31
14
8
9
13
50
06
BEŞİKTAŞ A.Ş.
30
15
5
10
12
50
07
AYTEMİZ ALANYASPOR
30
13
9
8
20
48
08
GÖZTEPE A.Ş.
30
10
8
12
-3
38
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
30
9
11
10
-4
38
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
30
9
10
11
-13
37
11
KASIMPAŞA A.Ş.
30
10
6
14
-7
36
12
GENÇLERBİRLİĞİ
31
8
9
14
-14
33
13
YUKATEL DENİZLİSPOR
31
8
8
15
-16
32
14
HES KABLO KAYSERİSPOR
30
8
7
15
-29
31
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
30
6
12
12
-15
30
16
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
30
7
8
15
-3
29
17
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
30
8
5
17
-19
29
18
MKE ANKARAGÜCÜ
30
5
10
15
-26
25
Süper Lig Fikstür
31.Hafta Maçları
07.07.2020 18:30
Gençlerbirliği 1 - 1 Fenerbahçe
07.07.2020 21:00
Başakşehir 2 - 0 Denizlispor
08.07.2020 18:30
Sivasspor - Yeni Malatyaspor
08.07.2020 18:30
Trabzonspor - Fraport-tav Antalyaspor
08.07.2020 21:00
Alanyaspor - Galatasaray
08.07.2020 21:00
Göztepe - Ankaragücü
09.07.2020 18:30
Rizespor - Hes Kablo Kayserispor
09.07.2020 21:00
Beşiktaş - Kasimpaşa
09.07.2020 21:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
32
17
9
6
17
60
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
32
16
8
8
12
56
03
ADANA DEMİRSPOR
32
15
10
7
24
55
04
BURSASPOR
32
17
7
8
10
55
05
AKHİSARSPOR
32
15
9
8
7
54
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
32
14
11
7
14
53
07
ALTAY
32
13
12
7
11
51
08
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
32
12
8
12
1
44
09
KEÇİÖRENGÜCÜ
32
11
11
10
1
44
10
GİRESUNSPOR
32
12
8
12
-5
44
11
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
32
11
9
12
-4
42
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
32
8
13
11
4
37
13
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
32
8
11
13
-13
35
14
ALTINORDU
32
7
12
13
-9
33
15
BOLUSPOR
32
5
15
12
-13
30
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
32
7
9
16
-15
27
17
ADANASPOR A.Ş.
32
3
12
17
-21
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
32
7
6
19
-21
12
PTT 1. Lig Fikstür
33.Hafta Maçları
11.07.2020 20:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Eskişehirspor
12.07.2020 17:30
Istanbulspor - Osmanlispor
12.07.2020 17:30
Keçiörengücü - Karagümrük
12.07.2020 17:30
Altinordu - Giresunspor
12.07.2020 17:30
Bursaspor - Menemenspor
12.07.2020 17:30
Altay - Erzurumspor
12.07.2020 17:30
ümraniyespor - Adana Demirspor
12.07.2020 17:30
Boluspor - Akhisarspor
12.07.2020 17:30
Adanaspor - Hatayspor