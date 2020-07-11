Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. İsviçre’nin Nyon kentindeki gerçekleştirilen kura çekimine göre. Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka’nın Kopenhag takımını elemesi hâlinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United (İngiltere) - LASK Linz (Avusturya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Kopenhag'daki rövanş karşılaşması 5 Ağustos tarihinde oynanacak.

> Final daha kolay

Başakşehir, çeyrek finali de geçerse; Olimpiakos-Wolves ile Sevilla-Roma eşleşmelerinin galibi ile final mücadelesi verecek. Eşleşmeyi değerlendiren Başakşehir’in hocası Okan Buruk “Biz bir sıralama yapmıştık, en son istediğimiz takıma Manchester United’ı yazmıştık. Belki de sekizli finalin favorisiyle eşleştik. Her şeyden önce Kopenhag’ı elememiz lazım. Orayı geçersek Manchester United’a hazırlanacağız” diye konuştu.

Biz yendik format değişti

Galatasaray’ın 1993 yılındaki tarihî Manchester United zaferini anlatan Okan Buruk “O tarihte onları elemek imkânsız gibi bir şeydi. Hatta o, Şampiyonlar Ligi formatının değişmesine sebep olan eşleşmeydi” dedi.