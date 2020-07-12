Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlıların şu anda transferdeki bir numaralı hedefi Bernard Mensah. İki sezondur Kayserispor formasını başarıyla terleten 25 yaşındaki oyuncu için görüşmeler bütün hızıyla devam ediyor. Mensah için Kayserispor bonservis bedeli olarak 4 milyon avro talep etti. Ekonomik anlamda çok zor günler geçiren siyah-beyazlı yönetim, yüksek bonservis bedeline rağmen Mensah transferinden vazgeçmiş değil. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği oyuncular, Mensah’a karşılık Kayserispor’a önerildi.



> Ücretler Beşiktaş’tan

Beşiktaşlı yetkililerin görüşmelerde Roco, Douglas ve Umut Nayir’den ikisini ve bir miktar ücret ödemeyi teklif ettiği belirtildi. Eğer sarı-kırmızılı ekip bu teklifi kabul ederse Mensah’a karşılık olarak Kayserispor’a gidecek olan iki futbolcunun yıllık ücretlerinin tamamını da Beşiktaş karşılayacak. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın bu cazip teklifi düşünmek için süre istediği öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da hem savunma hem de hücumda etkili olması sebebiyle Mensah transferinde ısrar ediyor.



ÇEBİ'DEN YABANCI TEPKİSİ

Sayıyla olmaz prim olsun

∂ Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kararına tepki göstererek, "Kaç yabancı hakkımız varsa hepsinin sahada olması lazım. Türk futbolcu yetiştirme konusunda rakamlar üzerinden ilerleyemeyiz. Altyapı tesisleri için gerekli yatırımlar yapılmalı. Altyapıdan futbolcu çıkarıp oynatan kulüplere prim verilebilir" sözlerini kullandı.



Kartal’ı takipte!

Beşiktaş’ın transferi için uğraştığı Bernard Mensah’dan siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi. Ganalı oyuncu, Tyler Boyd’un sosyal medya hesabından Kasımpaşa galibiyeti sonrası yaptığı paylaşımı beğenmesi dikkat çekti.



Bu sezon 25 maçta forma giyen Mensah, tam 13 gole direkt olarak katkı sağladı (8 gol, 5 asist).