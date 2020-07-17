Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta Victor Ruiz, ödemelerini almadığı gerekçesiyle kulübe ihtar çekip ardından sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Karius’un ardından Ruiz’in de takımdan ayrılmasıyla birlikte gözler teknik direktör Sergen Yalçın’a çevrildi. Hafta sonunda Fenerbahçe’yle kritik bir derbiye çıkacak olan siyah-beyazlılarda genç teknik adam, Ruiz’in gidişini dert etmiyor. Bu bölgede elinde Vida, Roco ve Erdoğan bulunan Yalçın, gerekli gördüğü durumda Necip’i de stoperde oynatmayı planlıyor. Sergen Hoca, bitime iki maç kala ayrılan Ruiz’in yokluğunu “Giden gider, kalan sağlar bizimdir” şeklinde yorumladı.

> Burak hırs küpü

Tecrübeli çalıştırıcı son olarak 1-0 kazanılan Malatya deplasmanı bitiminde Fenerbahçe maçı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düşen N’Koudou için de “Olmasa da fark etmez” demişti. Siyah-beyazlılarda ayrıca koronavirüsü atlatmalarına rağmen Umut Nayir ve Âdem Ljajic, TFF’nin sağlık protokolüne kalan maçlarda forma giyemeyecek. Bunlara rağmen Sergen Yalçın’ı sevindiren gelişmeler de yaşanıyor. Kasımpaşa maçında sakatlanan Burak Yılmaz derbide oynamak için bütün şartları zorluyor. Boateng’in de Fenerbahçe karşısında forma giyebilecek olması yüzleri güldürüyor.

Menajerlere yetki yok

Liglerde sona yaklaşılmasıyla birlikte transfer hareketlenirken Domagoj Vida, Âdem Ljajic ve Güven Yalçın gibi isimlere ilgi artmış durumda. Başkan Çebi ve ekibinin, hiçbir futbolcu için menajerlere yetki verilmeyeceğini belirtip taliplilerin doğrudan kendileri ile görüşmesini istedi.

Derbi mesaisi başladı

Beşiktaş, pazar günü Fenerbahçe ile Vodafone Park’ta oynayacağı maçın hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de bir bölümünü takip ettiği ve basına kapalı yapılan antrenmanda sakat olan Burak Yılmaz, takımdan ayrı çalıştı.