Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Yabancı sınırı hakkında TFF kararını verdi ve uygulayacak. Kulüplerimiz neden karara itiraz ediyorlar anlamış değilim" diyen Özdemir, "Birçok kulübümüz Tahkim'e gitti. Tahkim Kurulu müracaatları reddederse, 2020/21 sezonu sekiz yabancıyla oynanacak" ifadelerini kullandı.

> Altısı kulübede

Başkan, "Bir defa yabancı sözleşme sıralamasında değişiklik yapmadık. 14 tane yapabilirler. Sahada 8 olacak, 6'sı kulübede olabilir. Bir takımda 3 Türk futbolcu oynamalı. 2019/20'de oynanan bütün maçlarda ilk 11'lerde yabancı sayılarının ortalaması 7.52! Bizim rakam 8. Neden bu 7.52 varken, 8 demişken bu itirazları yapıyorlar" sözlerini kullandı.

Altyapıyı düşünün

∂ Özdemir, "Hem medya mensuplarına, hem de kulüp yöneticilerine sesleniyorum. Bu kararın birçok alt noktası var. Siteden açıkladık. Kulüpler göz gezdirsin. Türk futboluna önem verdiğimiz kadar, altyapıdan gelene de önem veriyoruz. Mali şartlarda FFP'ye göre kulüpler maddi durumlarını ayarlamalılar. Altyapıya yönelmeliler. Biz hepsini düşündük" dedi.