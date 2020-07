Türkiye Gazetesi

Başakşehir, Süper Lig’de şampiyon olarak asırlık kulüplere taş çıkardı. Bu destanı yazan kadronun içinde yer alan oyuncuların hemen hepsinin birbirinden ilginç hikâyesi var. Bunlardan biri de Kaptan Mahmut Tekdemir… İBB’ye 2004 yılında transfer olan, amatör ligden adım adım gelerek önce millî takıma yükselen, ardından Başakşehir’le Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yeşil sahalardan önce hipodromda başlayan öyküsü dikkat çekiyor. On sekiz yaşında attığı profesyonel imzayla birlikte 16 yıldır turuncu-lacivertli formayı giyen Mahmut Tekdemir, 2024 yılına kadar olan sözleşmesini tamamlarsa aynı kulüpte 20 yılını doldurmuş ender oyunculardan birisi olacak.

> Emanet kramponla...

Mahmut Tekdemir, Diyarbakır Çermikli doğumlu. Beş yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşmişler. Babası seyislik yaparak ailesini geçindirmeye çalışırken, küçük Mahmut, Veliefendi Hipodromu’nda kâh ona yardım ediyor, kâh tribünlerde, pazarlarda su satıyor, atların altına serilen talaşları kerestecilerden topluyor. Sabahın 04.00’ünde yollara düşüyorlar. Mahmut Tekdemir, Four Four Two’ya verdiği röportajda o günlerden bahsederken “O dönemde bir arkadaşım beni Damlaspor’a götürdü. Ben de futbola meraklıydım. Kramponlarını bana verdi. Deneme maçında çıkıp iki gol attım ve futbol hikâyem başladı” diyerek yeşil sahalara adım atışını anlatıyor.

> İki ters top kestim...

Tam 16 senedir Başakşehir’de forma giydiği için arkadaşlarının “Ailen seni bebekken tesisin kapısına bırakmış herhâlde” diyerek takıldığını söyleyen Mahmut Tekdemir’in anlattıkları şöyle: Çocukluğum babamla Veliefendi’de geçti. Atları çok severdim ama jokeylere özendiğim hiç olmadı. Hep futbol düşünürdüm. Yakın çevremizden ‘Futboldan kim para kazanmış ki’ diyerek babama akıl verenler vardı. Ama sağ olsun babam onları dinlemedi. Futbol oynamama karışmadı. İBB’nin altyapı seçmelerine gittiğimde 14 yaşındaydım. Kramponumun önü yırtıktı, kimse görmesin diye kıvırıp oynuyordum. Güzel birkaç ters top atınca numaramı istediler. Geliş, o geliş…

PROGRAM BELLİ OLDU

Şampiyonun taç töreni pazar günü

∂ Süper Lig’de 34. haftanın programı açıklandı. Ligden düşecek son iki takım cumartesi günü yapılacak maçlarda belli olacak. Pazar günü ligde tek maç olacak. Şampiyon Başakşehir, son maçını deplasmanda Kasımpaşa ile 17.00’de oynayacak. 21.00’de ise dört bin kişinin alınacağı Başakşehir Stadı’nda kupa töreni yapılacak. Kutlamalara takımın eski futbolcu ve teknik adamları da katılacak.

“AYRILIYORUM”

İrfan Can Sevilla’ya

∂ Başakehir’in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, takımdan ayrılacağını resmen açıkladı. Şampiyon takımın bir parçası olduğu için çok gururlu olduğunu söyleyen İrfan Can “Gelecek sezon büyük ihtimalle burada olmayacağım, ayrılıyorum” açıklamasını yaptı. Yıldız oyuncunun bir süredir Sevilla ile görüştüğü, İspanyolların 12 milyon avro bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenildi. Bu sezon Başakşehir forması ile 38 resmî maça çıkan İrfan Can, 6 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.