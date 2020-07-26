Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Lige erken havlu atan Fenerbahçe içi prestij maçıydı dün gece Kadıköy’deki karşılaşma. Ancak Ç. Rizespor için olmak ya da olmamak anlamı taşıyordu. Lige tutunmak isteyen Karadeniz ekibi daha istekli başladı maça. 21’de Boldrin, Skoda’nın ortasında topu yakın mesafeden auta gönderince önemli bir fırsat kaçmış oldu Rize adına. 28’de Harun’u geçemeyen Skoda’nın 32’deki kafa vuruşu da direkten döndü. Sonrasında ‘atamayana atarlar’ kuralı işledi Kadıköy’de.

> Bırakma be Emre!

37’de Rize defansının hatalı pasını kapan 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, rakibinin sağından atıp solundan geçti ve ceza sahasına girdi. Abdullah’ın müdahalesiyle yerde kalan emektar futbolcu, atışı da gole çevirip Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi. 53’te Skoda, Falatte’yi geçtikten sonra düzgün bir vuruşla skora dengeyi getirdi: 1-1. 60’ta Rodrigues, ceza sahası sağ çaprazında buluştuğu topla ortaya katedip soluyla vurdu: 2-1. Maçın duraklama dakikalarında Ferdi’nin pasında kaleci Gökhan’ı da geçen Ozan skoru belirledi: 3-1. Rizespor yenilmesine rağmen lige tutunmayı başardı.

Hakkınızı helal edin

Türk futbolundan bir yıldız daha kaydı. Henüz daha 14 yaşındayken Galatasaray ile Fenerbahçe’yi birbirine düşüren Emre Belözoğlu, profesyonel futbol hayatında 39 yaşında son maçına Ç. Rizespor maçıyla çıktı. 24 yıllık futbolculuk kariyerini noktalayan Emre, artık Fenerbahçe’de sportif direktör olarak görev alacak. 64’üncü dakikada oyundan çıkarken Rizesporluların da alkışlarla uğurladığı Emre, maçtan sonra yaptığı açıklamada “İlk işim soyunma odasına gidip annemden helallik almak oldu. Çocukluğumda ne hayal ettiysem Allah bana daha fazlasını nasip etti. En mutlu günlerimi Fenerbahçe’de geçirdim. Nefret olarak da sevgi olarak da fazlasını aldım. Kimseye bilerek kötülük yapmadım. Beni seven sevmeyen kim varsa hakkını helal ederse sevinirim” ifadelerini kullandı.

Kaptanlık bandı Ömer Faruk’a

Emre Belözoğlu 64’te oyundan çıkarken kaptanlık bandını da 17 yaşındaki genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz’ın koluna taktı. Emre, “Ömer Faruk gibi gençleri takıma kazandırmak istiyorum” derken genç oyuncu “Bu hareketten dolayı büyük gurur duydum. Onunla aynı sahada olmak bile ayrıcalıktı” dedi.

İyi iz bıraktım

Fenerbahçe’nin teknik sorumlusu Tahir Karapınar, “Herhalde Fenerbahçe tarihinde altyapıdan 6 oyuncunun oynadığı bir maç olmamıştır. Bir iz bıraktığımı düşünüyorum. Burada zaten iyi bir teknik heyet vardı, ben de onlara katıldım. Kazanarak kapattığımız için mutluyuz” dedi.

YILDIZI PARLIYOR

Ferdi yetenek!

∂ Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, dünkü Ç. Rizespor maçında futboluyla alkış aldı. Genç oyuncu maçın ilk yarısında en çok adam eksilten, en çok ikili mücadele kazanan en çok hücum girişiminde bulunan isim oldu. Ferdi ikinci yarıda da iyi futbolunu sürdürdü.