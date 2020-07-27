Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan - Süper Lig'de sezon Başakşehir'in şampiyonluğuyla noktalanırken, havuzdan alınan yayın gelirlerinin şampiyonu ise önceki yıl olduğu gibi yine Galatasaray oldu. Tarihinin ilk şampiyonluğunu elde eden Başakşehir'in toplam yayın geliri 140 milyon lira olurken, 22 şampiyonluğu bulunan ve eski şampiyonluk payı olarak 70,4 milyonu kasasına koyan Galatasaray sezonu 167,7 milyon liralık yayın geliriyle tamamladı. Ligden düşen üç takıma ekonomilerinin olumsuz etkilenecek olması nedeniyle bir miktar paraşüt ödemesi yapacak olan TFF'den en az yayın gelirini elde eden takım ise 71,8 milyon lira ile Çaykur Rizespor oldu.



> Fener sıralamada yok

Trabzonspor'a CAS'tan gelecek cevap doğrultusunda Şampiyonlar Ligi elemelerine gitme hakkı elde edebilecek olan Beşiktaş, havuz gelirinde bordo-mavili takımı geçerek 165,5 milyon gelir elde ederken, Galatasaray'ın ardından en yüksek geliri kazanan kulüp oldu. Bu sezon yaptığı çıkışla dikkat çeken Sivasspor 110,6 milyonluk havuz geliriyle ekonomisine derin bir nefes aldırırken, ilk altının dışında kalan Fenerbahçe ise sıralama ödülü elde edemedi. Hatırlanacağı gibi sezon başında yayıncı kuruluş ile TFF arasında döviz kurunun 5,80 TL'de sabitlenmesi kararı alınmış ve ödemeler sabit kurla gerçekleştirilmişti.



22 ŞAMPİYONLUĞUN ÖDÜLÜ 70,4 milyon TL

Süper Lig’de 22 şampiyonluğu bulunan Galatasaray, “Eski şampiyonluk payı”ndan tam 70,4 milyon lirayı kasasına koydu.



∂ Katılım (% 37): 37,8 milyon TL

∂ Performans ödülü (% 45)

Galibiyet: 2,7 milyon TL

Beraberlik: 1,4 milyon TL

∂ Eski şampiyonluk (% 11): 198,4 milyon TL

(Şampiyonluk sayısı x 3,2 milyon TL)

∂ Sıralama ödülü (% 6): 110,6 milyon TL

∂ Düşme payı (% 1): 12 milyon TL