Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un ceza almasıyla birlikte Beşiktaş'ın önüne büyük bir şans geldi. Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme fırsatı yakaladı ve rakipler de dişine göre. İkinci turdan başlayacak olan siyah beyazlılar, seri başı konumunda olacak. Bu turun geçilmesi halinde seri başı olma avantajı üçüncü turda da devam edecek. Kara Kartal ilk iki turu geçip kendisini play-off turuna atabilirse daha zorlu ekiplerle karşılaşabilir.



> 27 milyon avro gelir

Alttan kendisi gibi Benfica ve ve Dinamo Kiev de gelirse, bu durumda siyah-beyazlıların seri başı olma şansı kalmayacak. Beşiktaş ya Benfica veya Kiev ile eşleşecek. Pandemi süreci sebebiyle Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının ne zaman oynanacağı ise henüz belli değil. Bu arada Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa en az 27 milyon avro kazanacak.



Kartal'ın muhtemel rakipleri

İKİNCİ TUR: PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda), Lokomotiv Zagreb (Hırvatistan)

ÇIKARSA ÜÇÜNCÜ TUR: Krasnodar (Rusya), Viktoria Plzen (Çekya), Rapid Vien (Avusturya), Stade Rennais (Fransa)



N'SKALA-WELINTON

İmzalar yolda

Beşiktaşlı yöneticiler Erdal Torunogulları ve Ali Naibi, Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala ile Welinton'la görüştü ve imzalar geliyor. N'Sakala bütün şartları kabul ederken, Welinton'un ise ödeme taksitlerinin daha düşük vadede olması için bastırdığı ancak bu pürüzün de giderileceği öğrenildi.