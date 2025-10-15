Okan Buruk'un sözleşme detayları ortaya çıktı: 1.5 milyon avro bonus eklendi

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz ve Okan Buruk ile yeni sözleşme yapıldı. Bir anlamda yıllık ücretlerde “iyileştirme.” Özellikle teknik direktör Okan Buruk ile yapılan anlaşmanın perde arkası ve düşünce çok şey anlatıyordu.

Başkan Dursun Özbek, Alanya maçı ve (farklı yenildikleri) Eintracht Frankurt mücadelesi sonrası hedef olan Okan Buruk’a önemli bir teklifte bulundu. Üç yıl üst üste şampiyon olan ve dördüncüye doğru ilerleyen Buruk’a olan güvenini göstermek isteyen Özbek, Mayıs 2026’da seçimli genel kurul olmasına karşın kamuoyu, camia ve taraftara “Ben burada olduğum sürece Okan Buruk ile devam edeceğim!” mesajını yolladı.

1,5 MİLYON DA BONUS

Özbek, Buruk’a 1+2 yıllık mukavele önerdi. Okan Hoca’nın, yaklaşımı ve tavrı ile hem başkanı hem de yönetimi bir defa daha yönetimi etkiledi. Sezon sonu mukavelesi bitecek olan Buruk “Benim Galatasaray ile olan bağım için imzaya gerek yok. Bu çok iyi hamlenizi anlıyorum. Hedefim 5’te 5 ile Türk futbolunda Galatasaray’ın bir ilke daha imza atması. Bunun içinde artı 1 yıl yeterli. 2 yıl değil artı 1 yıl yapalım. Sonrasına bakalım. Bu sizin için de iyi olur” dedi. Buruk ile yıllık 4 milyon avrodan 1+2 yıllık yeni anlaşma yapıldı. Lig şampiyonluğu (600 bin), Türkiye Kupası (300 bin) ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale (600 bin avro) başarı bonusu eklendi.

İCARDİ'NİN FORMA AŞKI



G.Saray, cumartesi Başakşehir'e misafir olacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Geçtiğimiz dönemde sık sık tatile çıkan ve birçoğunda geç gelen İcardi, tatilden erken dönerek herkesi şaşırttı. Formayı yeniden kapmak isteyen İcardi, fizik olarak hazır hâle gelmeye çalışıyor.