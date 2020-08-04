Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakan, TRT Spor’a verdiği demeçte “Bütün çalıştığım hocalar beni oynattı. Maldini ya da Gattuso futboldan anlamıyor mu? Fatih Terim beni millî takıma ilk alan kişidir. Bana hep güvendi ve oynattı. Ama Şenol Güneş birkaç maç oynatmadı, kırgınım. Ben Milan’ın 10 numarasıyım. Milan’da banko oynayan bir oyuncuyu yedek bırakamazsınız” ifadelerini kullandı. Galatasaray taraftarına da mesaj gönderen Hakan “İnşallah bir gün buluşacağız” dedi.