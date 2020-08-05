Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Vida'dan yüksek maliyeti sebebiyle kurtulmak isteyen Beşiktaş, eski oyuncusu Gökhan İnler'i geri alabilir. Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki stoperin Beşiktaş'a geri dönmek için haber gönderdiği öğrenildi. Bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncunun siyah-beyazlılara "Ben Beşiktaş ile para konuşmam, ne verirseniz kabul ederim" dediği ifade edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın onay vermesi hâlinde siyah-beyazlı yönetim Gökhan ile Kopenhag maçı sonrasında bir görüşme yapacak ve 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Lyon’dan sağ bek

Diğer taraftan Gökhan Gönül'ün yerine sağ bek arayan siyah-beyazlılar iki isim üzerinde yoğunlaşıyor. Öncelik Lyon'dan Rafael’in Geçtiğimiz dönemlerde de Beşiktaş'la adı anılan Brezilyalı sağ bekin, Fransız ekibiyle bir sene daha sözleşmesi var. Ancak oyuncu fazla forma şansı bulamadığı için takımından ayrılmak istiyor. Bir diğer aday ise Antalyaspor ile üç sene daha sözleşmesi olan Nazım Sangare. Siyah-beyazlılar Rafael girişiminden sonuç alamazsa Sangare için harekete geçecek.

HARCAMA LİMİTİ AÇIKLAMASI

O kadar da rahat değiliz

∂ Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, TFF'nin açıkladığı kulüp harcama limitleriyle ilgili görüşünü belirtti. "Rakamlar bizi şaşırtmadı" diyen Emre Kocadağ "Çok rahat olduğumuz yönünde bir kanaat var. Kesinlikle öyle değil. Adımlarımızı dikkatli atacağız" ifadelerini kullandı.