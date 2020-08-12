Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta gözler yapılacak transferlere çevrildi. Burak Yılmaz, Elneny, Diaby, Ruiz, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Boateng'in ayrılmasına rağmen henüz kadroya takviye yapamayan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi. İki hafta sonra Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemesinde Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacakları için acele etmeleri gerektiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı yönetime "En azından iki haftaya kadar golcü transferinin gerçekleşmesi gerekiyor. Düşük seviye bir takımla değil, geçen sezon Yunanistan Ligi'ni ikinci sırada bitiren bir ekiple karşılaşacağız. Bizim de onların karşısına güçlü çıkmamız lazım. İlk etapta golcü transferini bitirmemiz lazım" dedi.

> Cisse takibe aldı!

Golcü arayışlarında üç isim ön plana çıkıyor. Mario Balotelli ile iki gün içinde görüşme gerçekleştirilecek. Ancak İtalyan yıldızın 2,5 milyon avro yıllık ücret talebini Başkan Ahmet Nur Çebi kabul etmiyor. Bu durumda Porto forması giyen Ze Luis bir adım öne çıkıyor. Yeşil Burun Adalı 29 yaşındaki oyuncunun bir yıllığına kiralanması söz konusu. Listedeki bir diğer isim ise Haris Seferoviç. Boşnak asıllı İsviçreli futbolcu, Balotelli ve Ze Luis transferleri gerçekleşmediği takdirde Beşiktaş'ın tercihi olacak. Bu arada Alanyaspor'la sözleşmesi biten Papiss Cisse'nin siyah-beyazlı takımın sosyal medya hesabını takibe alması taraftarları heyecanlandırdı.

CAN SIKAN GELİŞME

Atiba krizi!

∂ Beşiktaş'ın şimdiden efsane oyuncuları arasında yer alan Atiba Hutchinson, daha önce 500 bin avroya 'evet' demişti. Oğuzhan ve Necip'in yıllık ücretlerini yarı yarıya indirmelerinden sonra yönetim Atiba'ya 400 bin avro önerdi. Kanadalı futbolcu teklifi kabul etmedi ve bu duruma sinirlendiği için dün akşamki idmana çıkmadı. Yıldız futbolcuyla yapılacak yeni görüşmede anlaşmanın sağlanması bekleniyor.

ESKİLER DE KAPIYA DAYANDI

Beşiktaş Futbol AŞ'den KAP’a gönderilen yıllık finansal faaliyet raporunda şok edici gerçekler ortaya çıktı. İki eski Kartal Loris Karius ve Vagner Love alacakları için FIFA'ya başvururken Beşiktaş'ın transfer yasağı alması talebinde bulundu. Karius'un 800 bin avro, Love'un da 400 bin avro alacağı bulunuyor. Öte yandan Talisca'nın menajerlik şirketi de 402 bin avroluk alacak için dava açtı.