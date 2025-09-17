Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin erteleme maçında konuğu Alanyaspor! Domenico Tedesco, 11'ini netleştirdi

Fenerbahçe'nin erteleme maçında konuğu Alanyaspor! Domenico Tedesco, 11'ini netleştirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin erteleme maçında konuğu Alanyaspor! Domenico Tedesco, 11&#039;ini netleştirdi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. hafta erteleme maçında Alanyaspor'u konuk ediyor. Statü gereği 4 oyuncusundan mahrum kalacak olan Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, kadrosunu belirledi.

Ligde son olarak Trabzonspor’u 1-0’la geçen Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00’de Alanyaspor’u ağırlayacak.

STATÜ EKSİKLERİ

Yeni hocası Tedesco yönetiminde üst üste 2. galibiyetini almayı hedefleyen sarı lacivertlilerde ligin ilk haftasında transferi gerçekleşmemiş isimlerden Ederson, Asensio, Nene ve Kerem Aktürkoğlu statü sebebiyle maçta yer alamayacak.

Fenerbahçe'nin erteleme maçında konuğu Alanyaspor! Domenico Tedesco, 11'ini netleştirdi - 1. Resim

TAKIMDA 4 SAKAT

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almayacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

İrfancan
Mert 
Skriniar
Oosterwolde
Brown
Fred 
İsmail 
Oğuz 
Talisca
Szymanski
En-Nesyri

Alanyaspor'un muhtemel 11'i:

Ertuğrul
Lima    
Aliti    
Ümit Akdağ    
Hadergjonaj
Makouta    
Janvier 
Yusuf Özdemir    
İbrahim
Ogundu
Hwang 

