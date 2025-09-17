Fenerbahçe'nin erteleme maçında konuğu Alanyaspor! Domenico Tedesco, 11'ini netleştirdi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. hafta erteleme maçında Alanyaspor'u konuk ediyor. Statü gereği 4 oyuncusundan mahrum kalacak olan Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, kadrosunu belirledi.
Ligde son olarak Trabzonspor’u 1-0’la geçen Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00’de Alanyaspor’u ağırlayacak.
STATÜ EKSİKLERİ
Yeni hocası Tedesco yönetiminde üst üste 2. galibiyetini almayı hedefleyen sarı lacivertlilerde ligin ilk haftasında transferi gerçekleşmemiş isimlerden Ederson, Asensio, Nene ve Kerem Aktürkoğlu statü sebebiyle maçta yer alamayacak.
TAKIMDA 4 SAKAT
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almayacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
İrfancan
Mert
Skriniar
Oosterwolde
Brown
Fred
İsmail
Oğuz
Talisca
Szymanski
En-Nesyri
Alanyaspor'un muhtemel 11'i:
Ertuğrul
Lima
Aliti
Ümit Akdağ
Hadergjonaj
Makouta
Janvier
Yusuf Özdemir
İbrahim
Ogundu
Hwang