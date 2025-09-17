Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de Edson Alvarez'den Mourinho sözleri: Ağlayacak halim yok

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Edson Elvarez, Benfica maçı sonrası takımdan gönderilen Jose Mourinho hakkında konuştu. Sarı lacivertli formayı giyerken “Buraya Mourinho yüzünden geldim” açıklamasını yapan Meksikalı “O gitti diye ağlayacak değilim. Ben de bu kulübün bir parçasıyım” dedi.

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi West Ham’dan kadrosuna dâhil ettiği Edson Alvarez, Meksika’da verdiği bir röportajda sarı lacivertli ekibe transfer sürecini anlattı.

Alvarez, “Premier Lig’den ayrılmak çok zor bir karardı. Ama sonuçta bu kararı kendim verdim. Çünkü bu benim kariyerim, benim hikâyem” derken sakatlık süreciyle ilgili olarak da “Zor ama öğretici haftalar geçirdim. Başıma gelen bu şeyle birlikte, artık bunun da sürecin bir parçası olduğunu kabul ediyorum. Şu an test sonuçlarını bekliyoruz, umarım en hafif şekilde atlatırım” ifadelerini kullandı. 

Fenerbahçe'de Edson Alvarez'den Mourinho sözleri: Ağlayacak halim yok - 1. Resim

REKABETÇİ BİR TAKIMIZ

Kendisi takıma katıldıktan sonra Jose Mourinho ile yolların ayrılması hakkında da söz alan Alvarez, “Bu bir sır değil. Takıma katılırken düşüncelerimin büyük bir kısmında Mourinho vardı. Fenerbahçe’ye gitmeden önce onunla çok fazla temasım oldu, o benim için kilit bir figürdü. Jose Mourinho’nun ayrılık haberini duymak hoş değildi ama bunun için oturup ağlayacak değilim. Artık kulübün bir parçasıyım ve herkesin görebileceği üzere çok rekabetçi bir takımımız var. Kulüp de beni çok istiyordu. Bu takımda yer edinebilmek ve şampiyonlukta faydalı olmak için bütün gücümle çalışacağım” dedi. 

