Trabzonspor kaleye duvar ördü

Süper Lig’de beş hafta geride kalırken Trabzonspor’un savunma yönü ve gücü ön plana çıktı. Bordo mavililer kalesinde sadece iki gol görerek son 13 sezonun en iyi dönemini yaşadı.

İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Adem Bona arasında gülümseten diyalog: Türkçeyi kaptı

Ligde ilk 5 haftada 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle 10 puan toplayan Karadeniz ekibinde bir golü Uğurcan Çakır diğer golü ise yeni transfer Adre Onana kalesinde gördü. Fırtına bir golü iç sahada (Samsun 1-1) diğer golü ise Kadıköy’de (F.Bahçe 1-0) yedi. Her ne kadar taraftar hücum futbolunu tercih etse de Fatih Tekke eldeki kadroya göre yüksek verim almaya bakıyor.

ÜRETKENLİK SORUNU

Bordo mavililer geride kalan 5 maçta rakip kaleye şut anlamında 10 kişi kaldığı F.Bahçe maçı dışında tatminkâr bir görüntü verdi. Kocaeli, Kasımpaşa maçlarında 11’er şut atan ancak sadece 1’er isabet bulup 3’er puan alan Karadeniz ekibi, 1-0 kazandığı Antalya mücadelesinde ise 17 şutta 6 isabet buldu. Samsunspor karşısında 9 şutta 3 kez nokta atışı yapan Trabzonspor, F.Bahçe karşısında ise erken eksik kaldığı için 1 şut attı onda da isabet sağlamıştı. Savunma güvenliğinden memnun olan Tekke, hücum organizasyonlarına ağırlık verecek.