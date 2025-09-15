Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süper Lig ekibinin puan hasreti: Beş maçta sıfır çekti

Süper Lig ekibinin puan hasreti: Beş maçta sıfır çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Süper Lig ekibinin puan hasreti: Beş maçta sıfır çekti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'e 4 yıl sonra dönen Gençlerbirliği, ligde çıktığı 5 maçta henüz puanla tanışamadı.

Trendyol Süper Lig'e 4 yıl sonra dönen Gençlerbirliği, ilk 5 maçta puanla tanışamadı. Kırmızı-siyahlı takım, Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı.

ONYEKURU PENALTI KAÇIRDI

Emrecan Bulut'un uzatma dakikalarındaki golüne engel olamayan başkent ekibi, 90+9'uncu dakikada da Henry Onyekuru ile penaltı atışından yararlanamadı.

Süper Lig ekibinin puan hasreti: Beş maçta sıfır çekti - 1. Resim

EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Gençlerbirliği, bu sonuçla ilk 5 maçını da kaybederek Süper Lig tarihindeki en kötü başlangıcını yaptı. Kırmızı-siyahlılar, en son 1992-93 sezonundaki ilk 4 karşılaşmasını kaybetmişti.

Ligin bu sezon puansız tek takımı kalan Gençlerbirliği, sezonun 6. haftasında Ankara Eryaman Stadı'nda Eyüpspor'u konuk edecek.

Süper Lig ekibinin puan hasreti: Beş maçta sıfır çekti - 2. Resim

HÜSEYİN EROĞLU'NUN SÜPER LİG GALİBİYETİ YOK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamadı.

Samsunspor'da 2023-24 sezonuna başlayan ve ilk 5 haftada kulübede yer alan Eroğlu, 1 beraberlik, 4 yenilgi aldı.

Gençlerbirliği teknik direktörlüğü görevinde de ilk 5 maçında takımının hanesine puan yazdıramayan Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'de kulübede bulunduğu 10 karşılaşmada 1 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı.

