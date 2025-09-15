Erzurumspor FK ile Sakaryaspor yenişemedi

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Erzurumspor FK ile Sakaryaspor 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Ev sahibi Erzurum FK'nin golünü 76. dakikada Benhur Keser attı. Sakaryaspor'un golünü ise 69. dakikada Gael Kakuta kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan geliştirdiği atakta Crociata’nın ortasında topla buluşan Benhur’un vuruşunda top ağlara gitmesine rağmen kalkan ofsayt bayrağı ile gol geçerli sayılmadı.

22. dakikada Erzurumspor’un merkezden geliştirdiği atakta Eren sağ kanattan hareketlenen Crociata’yı gördü. Kaleci Jakub Szumski’yi geçen Crociata topu boş kaleye gönderdi. Gol ikinci kez ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

33. dakikada Eren’in pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Benhur’un sert şutunda kaleci Szumski topu çelmeyi başardı.

42. dakikada orta alandan aldığı topla ceza yayına kadar yaklaşan Kakuta sert şutunda top kaleci Orbanic’te kaldı.

48. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Benhur’un ceza sahasına gönderdiği topa Sefa’nın sert şutunda top kaleci Jakub Szumski’den döndü. Dönen topa ceza yayı üzerinde bu kez Giorbelidze sert vurdu kaleciyi geçen top direkten geri geldi.

69. dakikada Sakaryaspor’da kenda yarı alanında kazanılan serbest vuruşu kullanan Caner Erkin’in ceza sahasına yaptığı ortada defansın arasından yükselen Gael Kakuta kafayla topa filelere gönderdi. 0-1

76. dakikada Erzurumspor’un orta alandan geliştirdiği atakta Giovanni Crociata’nın ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Benhur kafayı vurdu top direkten döndü. Benhur dönen topa bu kez sol ayağıyla zor pozisyonda vurarak ağlara gönderdi. 1-1



Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Mavi, Harun Güngör

Erzurumspor FK: Matija Orbanic, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Brandon Baiye, Sefa Akgün (Murat Cem Akpınar dk. 63), Giovanni Crociata, Benhur Keser (Furkan Özhan dk. 90), Mustafa Fettahoğlu (Martin Rodriguez dk. 63), Eren Tozlu (Hüsamettin Yener dk. 90)

Yedekler: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Amar Gerxhaliu, Adem Eren Kabak, Cengizhan Bayrak, Mert Önal

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Sakaryaspor: Jakub Szumski, Sadık Çiftpınar (Batuhan Çakır dk. 83), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Dimitrios Kolovetsios, Caner Erkin, Mete Kaan Demir (Burak Altıparmak dk. 68), Gael Kakuta (Eren Erdoğan dk. 83), Josip Vukovic, Burak Çoban, Umechi Akuazaoku (Emre Demir dk. 59)

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Alaaddin Okumuş, Mirza Cihan, Rijad Kobiljar, Wissam Ben Yedder, Doğukan Tuzcu

Teknik Direktör: Serhat Sütlü

Goller: Gael Kakuta (dk. 69) (Sakaryaspor), Benhur Keser (dk. 76) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Guram Giorbelidze, Orhan Ovacıklı, Hüsamettin Yener (Erzurumspor FK), Salih Dursun, Josip Vukovic, Emre Demir (Sakaryaspor)