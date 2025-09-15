Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Süper Lig'de 3 puan 90+3'te geldi

Süper Lig'de 3 puan 90+3'te geldi

Güncelleme:
Süper Lig&#039;de 3 puan 90+3&#039;te geldi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki kapanış maçında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Karadeniz ekibinin galibiyet golünü 90+3. dakikada Emrecan Bulut kaydetti.  Gençlerbirliği'nde Henry Onyekuru, 90+9. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

5. dakikada, Papanikolau'nun pasında Halil İbrahim Dervişoğlu'nun ceza sahası sol çaprazından şutunda topu kaleci Erhan Şentürk kornere çeldi.

8. dakikada, Pereira'nın sert şutunda iyi uzanan kaleci Fofana, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

15. dakikada Laçi'nin uzun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Zeqiri'nin kafayla topu önüne indirdikten sonra sert şutunda, kaleci Erhan Şentürk, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çelmeyi başardı.

38. dakikada sol kanattan Alikulov'un ortasında iyi yükselen Papanikolaou'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

Maçın ilk yarısı, golsüz berabere tamamlandı.

Alman Dennis Schröder'den Ergin Ataman'a skandal sözler: Hazmedemedi, küfür etti
