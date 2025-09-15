Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu

Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, menajer Pelin Çelik ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, menajer Pelin Çelik ile yolların ayrıldığını duyurdu.

"PELİN ÇELİK İLE YOLLARIMIZ AYRILMIŞTIR"

Kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın Takım Menajeri Pelin Çelik ile yollarımız ayrılmıştır. Pelin Çelik'e kulübümüze yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ederiz, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Terör örgütü SDG'ye 130 milyon dolarlık destek paketi ABD Senatosu'nun onayını bekliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antetokounmpo'dan skandal sözler: Türk bayrağına küfür etti - SporAntetokounmpo'dan çirkin sözlerTrabzonspor taraftarından TFF binası önünde protesto - SporTaraftarlardan TFF binası önünde protestoSüper Lig'de 3 puan 90+3'te geldi - SporSüper Lig'de 3 puan 90+3'te geldiAlman Dennis Schröder'den Ergin Ataman'a skandal sözler: Hazmedemedi, küfür etti - SporAlman oyuncudan Ergin Ataman'a skandal sözlerJota Silva'nın Beşiktaş şaşkınlığı: İnanılmazdı - SporJota Silva'nın Beşiktaş şaşkınlığı: İnanılmazdıSofyan Amrabat'tan Fenerbahçe itirafı: Şampiyonlar Ligi'nden elenince... - SporAmrabat'tan F.Bahçe itirafı: Devler Ligi'nden elenince...
Sonraki Haber Yükleniyor...