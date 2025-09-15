Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, menajer Pelin Çelik ile yolların ayrıldığını duyurdu.

"PELİN ÇELİK İLE YOLLARIMIZ AYRILMIŞTIR"

Kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın Takım Menajeri Pelin Çelik ile yollarımız ayrılmıştır. Pelin Çelik'e kulübümüze yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ederiz, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.