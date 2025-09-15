Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail, Lübnan'a saldırdı! Çok sayıda yaralı var

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 4’ü çocuk, 7’si kadın olmak üzere 12 sivil yaralandı. İsrail ayrıca, Lübnan'daki Yater beldesini de insansız hava araçlarıyla hedef aldı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında çok sayıda sivil yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yayımlanan Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail'in Nebatiye kentini hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

4'Ü ÇOCUK VE 7'Sİ KADIN OLMAK ÜZERE 12 SİVİL YARALANDI

İsrail'in söz konusu hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk ve 7'si kadın, 12 sivilin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların bölgedeki hastanelere nakledildikleri kaydedildi.

NNA, İsrail'in güneydeki sınıra yakın bölgede yer alan Yater beldesini de insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

İSRAİL ATEŞKES'E RAĞMEN LÜBNAN'I VURUYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün saldırılar düzenliyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

