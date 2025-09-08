Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Lübnan'a ağır bombardıman! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Lübnan'a ağır bombardıman! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Lübnan&#039;a ağır bombardıman! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusu tarafından Lübnan'a düzenlenen hava saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın doğusuna düzenlediği hava saldırılarında en az 5 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın Bekaa Vadisi ile Hirmil kırsalına saldırı düzenlediği belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ilk belirlemelere göre İsrail saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail ordusuna ait dronun Lübnan'ın güneyindeki Meys el-Cebel beldesine ses bombası atması sonucu bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan'a ağır bombardıman! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

İSRAİL ATEŞKES DİNLEMİYOR 

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

