Lübnan'a ağır bombardıman! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İsrail ordusu tarafından Lübnan'a düzenlenen hava saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın doğusuna düzenlediği hava saldırılarında en az 5 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın Bekaa Vadisi ile Hirmil kırsalına saldırı düzenlediği belirtildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı ilk belirlemelere göre İsrail saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını aktardı.
İsrail ordusuna ait dronun Lübnan'ın güneyindeki Meys el-Cebel beldesine ses bombası atması sonucu bir kişinin yaralandığı kaydedildi.
İSRAİL ATEŞKES DİNLEMİYOR
İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru