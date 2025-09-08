İspanya’dan İsrail’e büyük darbe! Silah taşıyan kargo uçaklarına hava sahası kapatıldı, limanlar yasaklandı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin İsrail’e yönelik baskıları artıracağını duyurdu. Alınan kararla, İsrail’e silah taşıyan uçakların İspanyol hava sahasını kullanması yasaklandı, İsrail’e bağlı gemilerin İspanyol limanlarına yanaşmasına izin verilmeyeceği açıklandı.

İSRAİL'E SİLAH VE LOJİSTİK AMBARGOSU GENİŞLİYOR Pedro Sanchez, televizyonda yayınlanan açıklamasında, hükümetin İsrail’e yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağını duyurdu. Alınan kararlar kapsamında: İsrail’e savunma sistemleri taşıyan gemilerin İspanyol limanlarına girişine yasak getirildi. İsrail’e silah ve mühimmat taşıyan uçakların İspanyol hava sahasını kullanması durduruldu. İsrail ordusuna yakıt sağlayan tankerlerin İspanya’ya demirlemesi engellendi. İsrail’e kapsamlı bir silah ambargosu uygulamak için yeni yasalar çıkarılacağı belirtildi.

İSRAİL YÜKSEK MAHKEMESİ'NDEN KRİTİK KARAR: ÜÇ ÖĞÜN YEMEK ZORUNLU

Öte yandan İsrail Yüksek Mahkemesi, hükümetin cezaevlerinde tutulan Filistinli mahkumlara yeterli gıda sağlamadığına hükmetti. Kararda, tüm mahkumlara günde üç öğün yemek verilmesi gerektiği belirtildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kararı sert ifadelerle eleştirdi ve mevcut cezaevi koşullarını korumakta ısrarlı olduğunu söyledi.

FİLİSTİN'E YARDIMLAR ARTIYOR, YERLEŞİM ÜRÜNLERİNE AMBARGO

İspanya hükümeti ayrıca, Filistin yönetimine ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) yapılan yardımların artırılacağını bildirdi. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerden gelen ürünlere yönelik ambargo kararı da uygulamaya konuldu.

SOYKIRIM UYARISI: KATILANLAR İSPANYA'YA ALINMAYACAK

Pedro Sanchez, Gazze’de yaşananları soykırım olarak nitelendirerek, bu süreçte doğrudan rol alan tüm kişilerin İspanya’ya girişinin yasaklanacağını söyledi. Başbakan, Filistin halkının acılarını hafifletmek için alınan önlemlerin yeterli olmadığını da aktardı.