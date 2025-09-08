Gazze haritadan siliniyor! 700 günde yüzde 88'i gitti

Gazze denilince akla sadece kan, ölüm, gözyaşı, katliam, soykırım, açlık, sürgün ve susuzluk geliyor. Siyonist katiller tarafından 700 gündür durmaksızın bombalanan Gazze’nin yüzde 88’i yıkıldı. 38 hastane, 833 cami, 163 eğitim kurumu ve binlerce ev tamamen yok oldu.

Siviller oradan oraya sürüklenirken, İsrail ordusu onları her fırsatta yine hedef aldı. Dün yardım dağıtım noktasına açılan ateş sonucu aralarında çocukların da olduğu 18 Filistinli hayatını kaybetti. Böylelikle 7 Ekim 2023’ten bu yana ölenlerin sayısı 64 bin 455’e yükseldi. Bu kişilerden 382’si açlık yüzünden can verdi. Yetkililer, 40 bin bebeğin yetersiz beslenme sebebiyle ölümle burun buruna olduğunu söyledi.

Nüfusun üçte biri günlerdir yemek bulamazken, 7,5 milyon öğüne ve en az 600 yardım kamyonuna ihtiyaç olduğu belirtildi. İsrail hâlâ sınır kapılarında yığılan yardımların girişine izin vermezken Birleşmiş Milletler (BM) “Gazze için zaman kalmadı” uyarısında bulundu.

NETANYAHU: SALDIRILAR ARTACAK

Öte yandan, bu yaşanılanların baş sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu, devreye soktukları işgal planı çerçevesinde saldırıları daha da şiddetlendireceklerini ve Hamas’ı yok etmeden savaşın bitmeyeceğini söyledi. Netanyahu, 100 bin Filistinliyi sürgün ettiklerini aktardı.

TRUMP: İSRAİL ATEŞKESİ KABUL ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump ise Hamas’a, ateşkes için sunduğu şartları kabul etmesi için “son defa uyarı” yaptığını söyledi. Trump “Herkes bu savaşın bitmesini istiyor. İsrailliler şartlarımı kabul etti. Hamas’ın da zamanı geldi. Bir daha onları uyarmayacağım” şeklinde açıklama yaptı.