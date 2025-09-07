Tel Aviv'den aktivistlere tehdit üzerine tehdit! İsrail, Akdeniz’de vahşete hazırlanıyor

YILMAZ BİLGEN - Siyonist rejimi dünya genelinde aktivistlerin ‘Global Sumud’ ismiyle başlattığı Gazze seferi korkusu sardı. İspanya’dan denize açılan ilk kafile Akdeniz’de ilerlerken İtalya, Tunus ve Yunanistan’da hazırlıklar son safhaya geldi. Tunus’ta konuştuğumuz Küresel Vicdan Filosu hukuk sorumlularından Avukat Abdurrahman Özdemir İsrail’in seferi engelleme adına her yolu denediğini söyledi.

Özdemir “Dünyada benzeri olmayan bu girişim Tel Aviv yönetiminin kâbusu oldu. Yönü Gazze, yükü vicdan olan gemileri batırmak, sağ kalanları uzun mahkûmiyet ve yargı süreçleri ile tehdit ediyorlar. Tehdit dozu sürekli yükseliyor. İsrail yeni bir vahşete imza atabilir. Uluslararası ilgi ve koruma kalkanı kritik önem arz ediyor” dedi.

TÜRKİYE'DEN ÇIKIŞ TALEBİMİZ OLMADI

Küresel organizasyonun (Global Sumud Filo) yöneticilerinden Dr. Hüseyin Durmaz, İspanya’dan çıkan gemilerin bugün Tunus’taki ekiple birleşeceğini söyledi. Gazetemize konuşan Durmaz, bu aşamada kamuoyu desteği ve medya ilgisinin önemine vurgu yaptı. “İsrail, gemilerde ‘askerî mühimmat var’ yalanına sarılarak dünya kamuoyunu manipüle etmeyi denedi. Biz de BM himayesi ve uluslararası gözlemci talep ettik. Bu hamleyle Tel Aviv’in propagandası bloke oldu” diyen Durmaz, Türkiye’den neden gemi çıkmamasına da açıklık getirdi.

Bu konunun farklı yorumlara sebep olduğunu belirten Durmaz “İnisiyatif olarak Türkiye’den gemi çıkmasıyla ilgili herhangi talebimiz olmadı. Sebebi ise İsrail’in ‘Türkler organize ediyor’ propagandasını boşa çıkarmaktı. Netanyahu’nun bu küresel vicdan eylemini provoke etmemesi adına özel bir strateji izledik ve çok sayıda Türk, filoya Tunus’tan katıldı. Bu gemiler milyarlarca insanın yüreğini taşıyor ve Gazze hedefine mutlaka ulaşacak. Engelleyemeyecekler, bizden sonra yeni filolar yeniden aynı amaçla yollara dökülecek” ifadelerini kullandı.

KATILIMCILAR HER ŞEYE HAZIR

“Gazze’ye nefes olma amaçlı başlayan inisiyatifin en belirgin niteliğinin siyaset üstü, tamamen sivil ve vicdani eylem olmasıdır” diyen organizasyonun Türkiye Hukuk Birimi Sorumlularından Abdurrahman Özdemir şu önemli bilgileri paylaştı: Öncelikle seferin selameti ve katılımcıların can güvenliği ve diğer konularla ilgili ilk yardım, seyir, müdahale durumunda yapılacaklar, medya eğitimi gibi birçok konuda eğitimler verildi. Herkes hazır ve İsrail’den yükselen tehdit dozuna rağmen kimsenin kararlılık ve cesaretinde herhangi bir kırılma olmadı. Bilakis daha fazla motive oluyorlar. İsrail rejimi gemilerin çıkışını engellemek adına her yolu denedi. Ancak başarılı olamadı. Şimdi katılımcıların tamamını terörist olarak göstermeye çalışıyor. ‘Avrupa bayrağı size koruma sağlamayacak’ mesajları veriyor. Gazze’ye uyguladığı deniz ablukasını kırma girişimleri karşısında yapacağı tüm eylemleri terörize ederek yapacağı müdahaleye hukuki meşruiyet kazandırmak istiyorlar. Bu kapsamda en azından birkaç gemiyi batırma hesapları yapıyorlar.

ULUSLARARASI KORUMA İSTENDİ

Biz de İsrail’in bu katliam hevesine karşı daha fazla uluslararası himaye talebinde bulunduk. BM destek açıkladı ama daha fazla koruma istiyoruz. Deniz misyonu sürerken eş zamanlı kara eylemleri de başlayacak. Sadece 44 katılımcı ülkeden değil tüm dünyada gerçekleşecek sokak eylemleriyle İsrail üzerindeki baskı artırılacak. Gazze’ye yönelen bu seferin en temel iki önemli özelliği var. Birincisi tüm uluslararası metinlere uygunluğu, ikinci unsur ise tamamen insani motivasyonla ırk, siyaset, din ya da herhangi bir görüşten ibaret olmaması. İsrail’i de korkutan bu boyut. Bu nedenle güven kırıcı hamleler deniyor. Gemileri batırma, katılımcıları uzun süreli yargılama ve tutukluluk tehditleriyle vazgeçirmeye çalışıyor. Tamamen tehdit diline sarılması yaşadığı korkunun göstergesi ancak kimse vazgeçmedi. Hiçbir katılımcıda acaba düşüncesi yok.

HAPİSHANELER HAZIRLANIYOR

İsrail medyası “hapishaneler hazırlanıyor” haberleri yaparken aktivistlere özel işkence seanslarının uygulanacağı aktarılıyor. Siyonist rejimin açık denizden itibaren drone’larla filoyu izleyeceği, gemileri batırmak adına bazı girişimlerde bulunacağı rapor ediliyor. İtalyan hükûmeti vatandaşlarını koruma amaçlı tedbir alacağını duyurdu. Seyir boyunca büyük bir İtalyan müdahale gemisinin filoyu izleyeceği öğrenildi.

PARİS VE LONDRA'DA GAZZE'YE DESTEK GÖSTERİSİ

İsrail’in Gazze’deki katliamı Fransa ve İngiltere’de protesto edildi. İngiltere’nin başşehri Londra’da binlerce kişi, İngiliz hükûmetinin Palestine Action (Filistin için Eylem) grubunun eylem yapmasını yasaklamasına tepki gösterdi. Polisin “tutuklanırsınız” uyarılarına rağmen eylemciler geri adım atmadı. İngiliz polisi gruba müdahale ederken 425 eylemciyi gözaltına aldı. Fransa’nın başşehri Paris’te de İsrail karşıtı eylemler gerçekleştirildi. Fransız polisi de göstericilere karşı sert müdahalede bulundu ve bazı kişileri gözaltına aldı.