Gazze’de yeni ateşkes umudu: ABD’nin teklifine İsrail ve Hamas’tan yeşil ışık

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Washington’un kapsamlı ateşkes anlaşması için hazırladığı yeni teklifi, İsrailli aktivist Gershon Baskin aracılığıyla Hamas’a iletmişti. Yeni teklifin, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını sona erdirmesi karşılığında hayatta olan ve hayatını kaybeden toplam 48 İsrailli esirin teslim edilmesini içerdiği bildirildi. ABD'nin teklifiyle ilgili İsrail ve Hamas'tan art arda açıklamalar tapıldı.

İSRAİL: “CİDDİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYORUZ”

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Tel Aviv, Trump’ın teklifini ciddi şekilde değerlendiriyor ancak Hamas uzlaşmaz tavrını sürdürecektir” denildi.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 ise, Hamas’ın savaşın sona ereceği garantisine güvenmesi gerektiğini belirterek, esirlerin serbest bırakılmasından sonra İsrail’in Gazze’de savaşa devam etmesi için “iç ve dış meşruiyetinin olmayacağı” yorumunu yaptı. İsrail kamuoyunda ise Hamas’ın ABD’nin teklifini kabul etmesine şüpheyle bakıldığı öne sürüldü.

HAMAS: “MÜZAKEREYE HAZIRIZ”

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Gazze’den çekilme ve savaşın tamamen sona erdirilmesine dair net bir taahhüt karşılığında tüm esirlerin serbest bırakılması için derhal müzakereye hazır olunduğu vurgulandı.

ÖNCEKİ TEKLİF CEVAPSIZ KALMIŞTI

Mısır ve Katar’ın arabuluculuğunda hazırlanan kısmi ateşkes ve esir takası teklifini Hamas 18 Ağustos’ta kabul etmişti. Ancak İsrail, söz konusu teklife yanıt vermemekte ısrar etmişti.

Hamas daha önce de, Gazze’deki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında Filistinli esirlerin salıverilmesi, İsrail ordusunun tamamen çekilmesi ve insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaşması şartıyla kapsamlı bir ateşkese hazır olduğunu açıklamıştı. Ayrıca, Gazze’nin yönetimini Filistinli teknokratlardan oluşacak bir heyete devretmeye açık olduklarını duyurmuştu.

İsrail ise şartlarını, tüm esirlerin serbest bırakılması, Hamas’ın silah bırakması, Gazze’nin silahsızlandırılması, güvenlik kontrolünün İsrail’de kalması ve İsrail’i tehdit etmeyecek alternatif bir yönetimin kurulması olarak sıralamıştı.