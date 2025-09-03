İsrail, Gazze'nin kalbine ilerliyor: "Tam" işgalin ikinci aşaması başladı!

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki acımasız saldırıları 1 yılı aşkın süredir devam ediyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze Şehri’ni işgal etmeyi amaçlayan “Gideon’un Arabaları” Harekatı'nın ikinci aşamasının resmen başlatıldığını duyurdu.

OPERASYONUN İKİNCİ AŞAMASINA GİRİLDİ

‘Gideon’un Arabaları’ Harekatı'nın ikinci aşamasına girdik. Bu savaşın hedeflerini yerine getirmek için buradayız. Esirlerimizi geri getirmek hem ahlaki hem de ulusal bir görevdir” ifadelerini sahadaki askerlere hitaben kullandı.

"TEHLİKELİ ÇATIŞMA BÖLGESİ"

Bu adım, İsrail ordusunun geçtiğimiz Cuma günü Gazze Şehri’ni “tehlikeli çatışma bölgesi” ilan etmesinden günler sonra geldi.

8 Ağustos’ta ise Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi’ni kademeli olarak yeniden işgal etme planı Güvenlik Kabinesi tarafından onaylanmış, sürecin Gazze Şehri ile başlayacağı açıklanmıştı.

"GIDEON ARABALARI HAREKATI" NEDİR?

"Gideon'un Arabaları Harekatı", İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı büyük bir kara harekâtıdır.

El Cezire'den edinilen bilgilere göre, bu harekat, son günlerde yüzlerce Filistinlinin ölümüne yol açan ve Gazze'nin sağlık ağını daha da zayıflatan hava saldırılarının ardından geliyor. İsrail'in ölümcül hava kuvvetlerinin desteğiyle yürütülen operasyon, hem güney hem de kuzey Gazze'yi hedef alıyor.

Saldırı, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinin ikinci gününün Cumartesi günü Doha'da sona ermesinin ardından başladı. İsrail, bu tür görüşmeler sırasında operasyonlarını ve saldırılarını yoğunlaştırma eğilimindedir. İsrail, bu son saldırının Hamas üzerinde "muazzam bir baskı" oluşturduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Ortadoğu turunu tamamlamasının ardından son saldırısını gerçekleştirdi ancak Trump İsrail'de durmadı.