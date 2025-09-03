On binlerce Filistinli Gazze sahiline sıkıştı! İsrail'in katliamından kaçıyorlar

İsrail’in işgal planını devreye sokmasının ardından artırdığı saldırıları sebebiyle on binlerce Filistinli Gazze şehri sahiline sıkışmış durumda. İşgal planını devreye sokan İsrail ordusu, Gazze kenti çevresindeki saldırılarını artırarak devam ediyor. Saldırılar, Zeytun, Şeyh Rıdvan, Sadra Mahalleleri ve Cibaliye bölgesi gibi Gazze şehrinin çevresindeki yerlerde yoğunlaşıyor. İsrail ordusunun saldırıları sebebiyle yaklaşık bir milyon kişinin hayat mücadelesi verdiği Gazze’nin kuzeyinde binlerce kişi bir defa daha yerinden ediliyor. Yanlarına alabildikleri birkaç eşyayla her gün yüzlerce Filistinli, Gazze şehrinin sahiline göç ediyor.

İsrail’in katliamlarına rağmen Gazze’nin kuzeyini terk etmek istemeyen on binlerce Filistinli, Gazze sahilinde kurdukları derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Saldırıların olduğu mahallelerden sahil bölgesine göç eden Filistinler bulabildikleri boş alanlara çadır kuruyor. Her geçen gün artan çadırlar sebebiyle Gazzesahilinde neredeyse hiç yer kalmadı. Önlerinde işgalci İsrail ordusu, arkalarına Akdeniz olan on binlerce Filistinli, Gazze sahiline sıkışmış durumda.

76 KİŞİ DAHA ŞEHİT DÜŞTÜ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 76 Filistinli daha şehit düştü. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 281 sivilin de yaralandığını duyurdu. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarında can kaybı 63 bin 633’e, yaralı sayısı ise 160 bin 914’e yükseldi.

KATİL ORDUSUNA 60 BİN YEDEK ASKER

İsrail ordusunun 162. Tümeni, Gazze şehrini kuzeyden kuşatmaya başladı. 99. Tümen ise sürdürdüğü saldırıların ardından ilerleyen günlerde Zeytun ve Sabra Mahallelerini işgale başlayacak. Bununla birlikte İsrail ordusu, Gazze şehrini işgal için başlattığı saldırılarda 60 bin yedek askeri, kademeli olarak silah altına almaya başlayacak. İsrail merkezli “Maariv” gazetesinin haberine göre, ilk etapta 15 bin askerden oluşan beş yedek tugay göreve çağrılacak. Yedek askerlerden oluşacak tugaylar, düzenli askerlerin Gazze’nin işgali için yapılacak saldırılara katılması için Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Batı Şeria’ya konuşlandırılacak. Yedek askerler üç ya da dört gün sürecek bir eğitime tabi tutulduktan sonra işgal için bölgeye gönderilecek.

13 GAZZELİ DAHA AÇLIKTAN CAN VERDİ

İsrail’in saldırıları ve yardım konvoylarının girişini kısıtlaması sebebiyle Gazze Şeridi’ndeki insani felaket her geçen gün biraz daha büyüyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte üçü çocuk 13 Filistinlinin daha yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı. 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 130’u çocuk olmak üzere 361’e yükseldi. Gazze Şeridi’ne son beş günde toplam 534 yardım tırı giriş yaptı. Bu süre zarfında kente ulaşması gereken 3 bin yardım tırı ise İsrail tarafından engellendi. İsrail, az sayıda yardım tırının Gazze’ye girmesine izin verirken, tırları korumakla görevli Filistinlileri katlediyor. Daha sonra Gazze’ye giriş yapan yardım tırları, siyonist güçlerinin himayesinde suç çeteleri ve yağmacıların eline geçiyor.