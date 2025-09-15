Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Şarapnel parçaları arasından kurtuldu! Filistinli fotoğrafçı saniyelerle hayatta kaldı

Şarapnel parçaları arasından kurtuldu! Filistinli fotoğrafçı saniyelerle hayatta kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gazze’de İsrail saldırısını görüntülemek isterken ölümle burun buruna gelen fotoğrafçı Ahmed Suleiman, saniyelerle hayatta kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Filistinli fotoğrafçı Ahmed Suleiman, İsrail'in Gazze Şehri'ndeki Nasr Mahallesi'nde bir binaya düzenlediği hava saldırısını görüntülemeye çalıştığı sırada ölümden döndü.

SON ANDA KURTULDU

İsrail saldırısını görüntülemek üzere bir binaya sığınan Suleiman, İsrail füzesinin binayı vurması ile etrafa saçılan şarapnel ve enkaz parçalarından son anda kurtuldu. Suleiman'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya'da ayrılık rüzgarı! Aksu Belediyesi'nde CHP'li 3 başkan yardımcısı peş peşe istifa etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Netanyahu'dan dünyaya tehdit! Telefonlar, domatesler ve ilaçlar hepsi İsrail'in parçası... - DünyaNetanyahu'dan dünyaya tehdit!Charlie Kirk suikastında sır perdesi aralanıyor! Olay yerinde somut delil bulundu - DünyaKirk suikastında sır perdesi aralanıyor!Avrupa'da pilotlar ne kadar kazanıyor? Sektörde açık var, maaşlar uçuşa geçti - DünyaAvrupa'da pilotlar ne kadar kazanıyor?Netflix belgeseline konu olmuştu! Milyonluk Tinder dolandırıcısı tutuklandı - DünyaInterpol devrede! Tinder dolandırıcısı tutuklandıNetanyahu'dan dikkat çeken açıklama! Çin ve Katar İsrail’i siyasi abluka altına almaya çalışıyor" - DünyaNetanyahu'dan dikkat çeken açıklama!Tatar’dan BM temsilcisine net mesaj: "Rum hapishanelerindeki vatandaşlarımız zulüm görüyor" - DünyaTatar’dan BM temsilcisine net mesaj
Sonraki Haber Yükleniyor...