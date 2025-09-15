Şarapnel parçaları arasından kurtuldu! Filistinli fotoğrafçı saniyelerle hayatta kaldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Filistinli fotoğrafçı Ahmed Suleiman, İsrail'in Gazze Şehri'ndeki Nasr Mahallesi'nde bir binaya düzenlediği hava saldırısını görüntülemeye çalıştığı sırada ölümden döndü.

SON ANDA KURTULDU

İsrail saldırısını görüntülemek üzere bir binaya sığınan Suleiman, İsrail füzesinin binayı vurması ile etrafa saçılan şarapnel ve enkaz parçalarından son anda kurtuldu. Suleiman'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.