Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray yeni sezonun takımını oluştururken bir hayli zorlanıyor. Bunun başlıca sebebi tabii ki maddiyat. Sarı-kırmızılılar bir yandan UEFA’nın FFP denetimi sebebiyle oyuncu satmadan bonservis ödeyememenin zorluğunu yaşarken diğer taraftan koronavirüsün açtığı yaraları sarmak için futbol takımının yıllık maliyetini aşağı çekmeye çalışıyor. Ancak gönderilecekler listesinde bulunan isimlerin gitmemek için şu ana kadar ayak sürtmesi bütün planları bozuyor. İstanbul’da kendine lüks bir malikâne alan Belhanda, gelen teklifleri menajeri vasıtasıyla daha kulübe ulaşmadan reddediyor. Babel’in ise ilerleyen yaşı ve aşağı doğru ivmelenen performansı sonrası hiçbir teklif gelmemesine sebep oluyor.

> Şartlı yeşil ışık

Geçtiğimiz haftalarda iki oyuncu için menajerleri ile görüşme yapan Galatasaray yönetimi, hafta başında tekrar bir toplantı yapma kararı aldı. Belhanda ve Babel’e yeni sezon planlarında olmadıkları net bir şekilde söylenecek ve kulüp bulmaları hâlinde kolaylık gösterileceği iletilecek. Ancak iki yıldız da yeniden gitmek istemediklerini belirtirse son çare olarak sözleşmelerinin fesih edilmesi gündeme gelecek. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin bu seçeneği bonservis bedeli elde etmek ve transfere kaynak oluşturmak için en son ana kadar kullanmak istemiyor. Daha önce Belhanda bonservisinin verilmesi durumunda ayrılığa sıcak bakmıştı.

BAŞKAN’DAN

Kombine çağrısı

∂ Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün başlattığı "Gücümüz Sizsiniz" kampanyası için taraftarı desteğe çağırdı. Loca ve tribünlerde yüzde 30'luk kontenjan açıldığını belirten Cengiz, " Taraftarlarımızın loca ve kombine satışlarımıza hücum etmesini istiyorum. Özellikle loca bırakmamasını diliyorum. En büyük gücümüz yine taraftarımız" dedi.

Diagne güldürdü

∂ Sarı-kırmızılılar hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada tek gol yeni transfer Emre Kılınç'ın asistinde Diagne'den geldi. Cimbom maça, Okan, Elabdelloui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Arda, Taylan, Feghouli, Babel, Emre ve Diagne 11'iyle başladı. İlk yarıda Arda Turan kaptanlık pazubendini taktı.