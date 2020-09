Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan - Yeni sezon öncesinde transferin en hareketli takımı olan Fenerbahçe'de Eran Zahavi transferinde sona yaklaşıldı. Vedat Muriç'in Lazio ile anlaşmaya varmasının ardından Zahavi ile görüşmelerini sıklaştıran sarı-lacivertli takımın Kosovalı yıldızın İtalyan ekibine imza atmasının ardından İsrailli oyuncuyu kadroya katacağı öğrenildi. Lazio ve Fenerbahçe arasındaki bonuslarla birlikte 20 millyon avroluk bonservis bedelinin ödeme planı ile ilgili pürüzler de giderildi. 5 yıllık imza atacak Muriç, senelik 1,8 milyon avro garanti ücret alacak. Fenerbahçe'nin de bu süreçte Zahavi transferindeki son detayları sonuçlandıracağı kaydedildi. 2016 yılından bu yana Çin'in Guangzhou takımının formasını giyen 33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile yıllık 2,5 milyon avroluk ücret konusunda anlaşmaya vardı.



> Kalu’da sona doğru

Geçtiğimiz sezon hem kaçırdığı gollerle hem de sıklıkla yaşadığı sakatlıklarla bekleneni veremeyen Garry Rodrigues ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe’de sol kanat için öne çıkan isim ise Samuel Kalu oldu. Rodrigues’in Olimpiakos ile büyük oranda anlaştığı ve bu ayrılığın gerçekleşmesi hâlinde Kalu’nun kiralık olarak Fenerbahçe’ye katılacağı öğrenildi. Daha önce sol kanat için Roma’da forma giyen Diego Perotti ile de görüşen ancak hem İtalyan ekibinin bonservis talebi hem de oyuncunun yüksek ücreti sebebiyle geri adım atan Fenerbahçe’nin Kalu’yu da Türkiye’de oynamaya ikna ettiği kaydedildi. 22 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Bordeaux formasıyla Fransa Ligi’nde 20 maçta forma giyerken bir gol atmıştı. Kalu bu sezon da Bordeaux’nun oynadığı iki lig maçında 29 dakika süre aldı.



Rekorun sahibi

2019’da Çin Süper Ligi’nde attığı 29 golle lig tarihinin bir sezonda en fazla gol atan futbolcusu olan Eran Zahavi, İsrail’in de en önemli futbolcusu konumunda. Golcü oyuncu, ülkesinin Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynadığı 10 karşılaşmada

11 gol atmış ancak takımı şampiyona vizesini alamamıştı.



TFF’ye büyük rest!

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağan genel kurulu bugün Ankara’da yapılacak. TFF’nin 1 Haziran 2019 ve 31 Mayıs 2020 dönemiyle ilgili yapılacak genel kurulda 1 Haziran 2019 ve 31 Mayıs 2020 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançoları görüşülerek hesap ve faaliyetleri ibra oylamasına sunulacak. TFF’nin mali raporları ve bilançoları kendilerine göndermediği gerekçesiyle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarının genel kurula katılmayacağı öğrenildi.



KAPACAK YİNE GÜNDEMDE

Burak hamlesi

∂ Nabil Dirar ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe’de sağ bek için gündeme gelen son isim Bursaspor’da oynayan Burak Kapacak oldu. Bayern Münih altyapısında oynayan gurbetçi futbolcu Mert Yılmaz için de girişimlerini sürdüren sarı-lacivertli takımın Dirar’ın ayrılması hâlinde iki isimden birini kadrosuna katması bekleniyor.



Fener Kruse’nin peşini bırakmıyor

Fenerbahçe, sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden ve geçtiğimiz haftalarda da Alman ekibi Union Berlin’e imza atan Max Kruse’nin peşini bırakmıyor. Sarı-lacivertlilerin hukuk ekibinin Kruse’nin‘haksız fesih’ uyguladığı gerekçesiyle FIFA’ya 160 milyon liralık dava açtığı öğrenildi.



Thiam resitali

The Land of Legends Cup’ta Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, finale yükseldi. Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler ilk dakikalarda tutuk bir futbol sergiledi ama sonra bir açıldı pir açıldı. Fenerbahçe karşılaşmaya; Harun- Gökhan, Sadık, Serdar, Caner-Jailson, Gustavo- Thiam, Sinan, Deniz - Frey on biriyle çıktı. 29’da Gustavo’nun ortasında Thiam takımını öne geçirdi. 41’de bu defa Deniz’in ortasında yakın direkte kafayı vuran Senegalli farkı ikiye çıkardı. 64’te Thiam’ın düşürüldüğü pozisyon sonrası penaltı kararında topun başına geçen Caner üçüncü golü atarken, gecenin yıldızı Thiam 82’de ‘hat-trick’ yapıp perdeyi kapatan isim oldu: 4-0