Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluğu geçen sezon Başakşehir'e kaptırılmasından sonra takımı yardımcı antrenör Eddie Newton'a emanet eden Trabzonspor, lige iddialı girmek istiyor. Takımdan ayrılan yıldızların yerini dolduracaklarını söyleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu "Bizim bir hayalimiz var ve bundan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. Şampiyonluğu son haftalara kadar kovaladıklarını ve hakem hataları sonrasında yarışı kaybettiklerini savunan Ağaoğlu "Sezonu Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamladık. Ama asıl hedefimizin ne olduğunu unutmadık" dedi.

> Külliye'ye çıktılar

Beklenen takviyeleri yapacaklarının altını çizen Ağaoğlu "Biz geçen sene o kadroyu kurarken de büyük paralar harcamamıştık. Yine doğru yerlere doğru isimleri alarak ligin en büyük şampiyonluk adayı olacağız. Taraftarımızın içi rahat olsun" dedi. Trabzonspor'da yönetim kurulu ve futbolcular dün Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çıktı. Ağaoğlu, Erdoğan'a adının yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti. Erdoğan, Trabzonspor'un Türkiye'nin en önemli kulüplerinden olduğunu ifade etti.

Kupayı götürdüler

Trabzonsporlu yönetici, teknik heyet ve futbolcular geçen sezon kazanılan Türkiye Kupası ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Külliye'de ziyaret etti.