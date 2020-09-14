Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dev maç öncesi takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı. 14 gün karantinada kalacak olan Yalçın oyuncularıyla internet üzerinden görüştü. Sergen Hoca’yla yapılan canlı bağlantıda telefonu yardımcısı Murat Şahin karşısına toplanan oyunculara döndürdü ve ekran görüntüsünü gösterdi.

Futbolcular söz verdi

Bu sırada bütün futbolcular el sallayarak Yalçın’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Oyuncularına mesaj gösteren teknik adam, “Maçı kazanın yeter, cesaretli olun, başka bir şeye gerek yok. Hepinize başarılar diliyorum” şeklinde kısa ve net şekilde hitap etti. Siyah-beyazlı futbolcular da hastalığıyla uğraşan hocalarına maçı kazanma sözü verdi.

Büyük oynuyor!

Karşılaşmanın ardından çok sayıda eksiğe rağmen üç puanın sahibi olan Beşiktaş’taki neşe görülmeye değerdi. Soyunma odası bayram yerine döndü. Bu galibiyetle birlikte Sergen Yalçın, Beşiktaş’taki farkını belli etti. Siyah-beyazlılar, Yalçın yönetiminde çıktığı üç büyük maçta iki galibiyet, bir beraberlik alırken mağlubiyet yüzü görmedi.

İstanbul benim evim

Beşiktaş’ın transferini bitirdiği Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, İstanbul’a imza için geldi. Türkiye’de daha önce Fenerbahçe forması da giyen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun ilk sözleri, “İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum” oldu.

Tottenham Sörloth'u istiyor

Beşiktaş maçı öncesi Trabzon’a dönmeyerek herkesi şoka sokan Alexander Sörloth için Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Gitmek istiyor ama gitmek isteyen her oyuncuya, hemen tamam diyeceğiz diye bir dünya yok. Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. Crystal Palace ve biz. İkimiz de bu transferde hak sahibiyiz. Trabzonspor’un menfaati ne ise o şekilde hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı. Tottenham’ın çalıştırıcısı Jose Mourinho da, “Sörloth, Trabzonspor’a ait olduğu için bunu tartışmayacağım ancak Başkan eğer görüştüğümüzü söylerse ben bunun doğru olmadığını söylemem” açıklaması yaptı.

EMRE KOCADAĞ:

Kalinic olabilir

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Trabzonspor zaferi sonrası taraftarın sevincini katladı. Kocadağ, “Josef de Souza geldi. 2-3 takviye daha yapacağız. Kalinic ile alakalı gelişme var. Aboubakar şu anda listenin 1. sırasında değil, Kalinic var, başkaları var, hangisi olursa onu alacağız” sözlerini kullandı.