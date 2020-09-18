Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da transfer hattında hareketlilik var. Hem gidiş hem de geliş yönünde. Millî maç için ülkesine giden Aleksander Sörloth, Trabzon’a dönmezken Alman ekibi Leipzig ile anlaşma sağlamıştı. Norveçli oyuncu kulüplerin el sıkışmasını beklerken bonservisini elinden bulunduran Crystal Palace, Trabzonspor ve Alman temsilcisinin orta yolu bulduğu belirtildi. Sörloth’un bugün yarın Leipzig’e resmî imzayı atması bekleniyor.

Baker Türkiye'de

∂ Ayrılık yönünde bu gelişmeler olurken gelişte de hareketlilik vardı. Trabzonspor yönetimi, bonservisi Stoke City’de olan 27 yaşındaki golcü Benik Tunani Afobe'yi transfer ettiğini duyurdu. Satın alma opsiyonu ile kiralanan oyuncuya bir sezon için 1,3 milyon avro garanti ücret ödeneceği duyuruldu. Kulübüne de kiralama bedeli olarak 100 bin avro verileceği açıklandı. Bu arada orta saha için de Chelsea’den Lewis Baker Türkiye'ye geldi.

EDDIE NEWTON:

Ezan sesi çok etkiledi

∂ Trabzonspor’un İngiliz teknik adamı Eddie Newton, eşiyle tanışmasının ardından Müslüman olması konusunda “Ezan sesini ilk duyduğumda çok duygulanmış ve ağlamıştım. Eşime ve çevresine İslamiyetle ilgili sorular sordum ve hepsinin cevabı vardı. Ardından Müslüman oldum” dedi.