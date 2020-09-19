Hollanda ligi ekiplerinden PSV Eindhoven, takımın önemli isimlerinden Sam Lammers için Atalanta ile anlaşmak üzere. 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli alacak olan PSV, kadrosunu ise Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Eran Zahavi ile güçlendirecek. Forvet Sam Lammers'ın satılmasının ardından bu boşluğu Zahavi ile doldurmayı planlayan PSV, Avrupa Ligi'nde turu geçmesi halinde Alanyaspor'un rakibi olabilir. Perşembe günü Rosenborg deplasmanına gidecek olan Alanyaspor, rakibini elemesi halinde Mura-PSV Eindhoven eşleşmesinin galibi ile 1 Ekim'de karşı karşıya gelecek.
PSV, Eran Zahavi'yi kadrosuna katıyor
19.09.2020 - 12:00 | Son Güncelleme: 19.09.2020 - 12:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin de gündemine girdiği iddia edilen Eran Zahavi, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven ile anlaşmaya varıyor. Hollanda ekibinin önemli isimlerinden Sam Lammers ise Atalanta'ya imza atmak üzere.
Kaynak: İHA
Etiketler : PSV Eindhoven,Eran Zahavi,transfer,Fenerbahçe,
732974 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/732974.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GÖZTEPE A.Ş.
2
1
1
0
4
4
02
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
1
1
0
0
3
3
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
1
1
0
0
2
3
04
GALATASARAY A.Ş.
1
1
0
0
2
3
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
1
1
0
0
2
3
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
1
1
0
0
2
3
07
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
1
1
0
0
2
3
08
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
1
1
0
0
1
3
09
FENERBAHÇE A.Ş.
1
1
0
0
1
3
10
HES KABLO KAYSERİSPOR
1
1
0
0
1
3
11
YENİ MALATYASPOR
2
0
1
1
-3
1
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
14
MKE ANKARAGÜCÜ
1
0
0
1
-1
0
15
KASIMPAŞA A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
16
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
1
0
0
1
-2
0
17
TRABZONSPOR A.Ş.
1
0
0
1
-2
0
18
DEMİR GRUP SİVASSPOR
1
0
0
1
-2
0
19
GENÇLERBİRLİĞİ
1
0
0
1
-2
0
20
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
1
0
0
1
-2
0
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
1
0
0
1
-4
0
Süper Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
18.09.2020 20:00
Yeni Malatyaspor 1 - 1 Göztepe
19.09.2020 13:30
Gençlerbirliği - Konyaspor
19.09.2020 16:00
Denizlispor - Trabzonspor
19.09.2020 19:00
Beşiktaş - Fraport-tav Antalyaspor
19.09.2020 19:00
Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor
20.09.2020 13:30
Erzurumspor - Sivasspor
20.09.2020 16:00
Kasimpaşa - Rizespor
20.09.2020 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Karagümrük
20.09.2020 19:00
Başakşehir - Galatasaray
21.09.2020 20:00
Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANASPOR A.Ş.
2
1
1
0
1
4
02
ADANA DEMİRSPOR
1
1
0
0
2
3
03
BALIKESİRSPOR
1
1
0
0
2
3
04
ALTINORDU
1
1
0
0
2
3
05
ÜMRANİYESPOR
1
1
0
0
1
3
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
1
1
0
0
1
3
07
ANKARASPOR
1
1
0
0
1
3
08
AKHİSARSPOR
1
0
1
0
0
1
09
ALTAY
1
0
1
0
0
1
10
TUZLASPOR A.Ş.
1
0
1
0
0
1
11
YILPORT SAMSUNSPOR
1
0
1
0
0
1
12
ESKİŞEHİRSPOR
2
0
1
1
-1
1
13
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
1
0
0
1
-1
0
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
1
0
0
1
-1
0
15
İSTANBULSPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
16
BURSASPOR
1
0
0
1
-2
0
17
GİRESUNSPOR
1
0
0
1
-2
0
18
MENEMEN SPOR
1
0
0
1
-2
0
PTT 1. Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
18.09.2020 19:00
Eskişehirspor 0 - 0 Adanaspor
19.09.2020 14:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Akhisarspor
19.09.2020 14:00
Tuzlaspor A.ş. - Balikesirspor
19.09.2020 19:00
Altinordu - Bursaspor
20.09.2020 14:00
Ankara Keçiörengücü - Ankaraspor
20.09.2020 16:30
Istanbulspor - Altay
20.09.2020 19:00
Giresunspor - Menemen Spor
21.09.2020 19:00
Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor
21.09.2020 19:00
Yilport Samsunspor - ümraniyespor