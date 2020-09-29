Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edin Visca diye yazılır; İstikrar, asist ve gol diye içi doldurulur... Başakşehir ile özdeşleşen ve her transfer döneminde adı başka kulüplerle gündeme gelen Bosnalı kanat oyuncusu alışılmışın dışında bir görüntü sergiliyor. Geçen sezon 13 gol ve 12 asiste imzasını atan ve sakatlık olmadığı sürece sahada kalan Visca, üç lig maçından sadece Hatayspor maçında 90 dakikayı tamamladı. G.Saray karşısında 81 ve Karagümrük mücadelesinde de 72’de oyundan alınan hücum oyuncusunun sahadaki varlığı belli değil yokluğu ise çok belliydi.

Sebep Fener mi?

Peki turuncu-lacivertli forma altında 10. sezonuna giren Edin Visca adına ne değişti de performansı bu kadar geriledi. F.Bahçe başta olmak üzere birçok kulübün transfer listesinde olan Bosnalı futbolcu da transfer istiyor. Medipol Başakşehir yönetimi, 30 yaşındaki futbolcu için gelen teklifleri yeterli bulmuyor ama Visca’nın gönlünde Fenerbahçe olduğu ifade ediliyor. Transfer 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Tecrübeli oyuncunun durumunun da o zamana kadar netleşmesi bekleniyor. Okan Buruk da bu durumdan ve belirsizlikten rahatsız.