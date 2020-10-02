Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş maçı öncesi uygulanan rutin Covid-19 testlerinin sonuçlarının geldiği belirtilerek, "İki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır." denildi.