Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza, yeniden döndüğü Süper Lig'i çok farklılaşmış bulduğunu söyledi. Fenerbahçe'de dört yıl top koşturduktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, Türkiye'ye dönüşünde ilk olarak kalite farkının dikkatini çektiğini söyledi. Süper Lig'in hızla geliştiği ve daha önce oynadığı döneme göre oyuncu kalitesinin arttığını belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Özellikle dört büyük kulüp dışındaki takımlarda eskiye göre daha kaliteli yabancı futbolcu bulunuyor. Türkiye bana göre şu anda Avrupa'daki beş büyük ligden sonra en zorlu lig" dedi.

Sergen Hoca şansımız

Takımlar arasındaki makasın eskiye göre daha da daraldığını gözlemlediğini belirten Josef de Souza, "Bu da doğal olarak maçların daha zorlu ve heyecanlı geçmesini sağlıyor" diye konuştu. Beşiktaş'ın da çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu ifade eden sambacı, "Oldukça yetenekli oyunculardan kurulmuş bir ekibiz. Kısa sürede çok iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum" dedi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'a da ayrı bir parantez açan Brezilyalı, "Oyuncularla diyaloğu bu kadar iyi olan bir teknik adamla çalışmamıştım. Kendisi bizim için büyük bir şans" ifadelerini kullandı.

ÜÇ MİLYON İSTEDİ

Lens'ten teklif geldi!

Siyah-beyazlılarla iki senelik daha sözleşmesi bulunan Lens, Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetmek için üç milyon avro istedi. Alacağının 7 milyon avro olduğunu belirten Hollandalı, böylece dört milyon avronun kulüpte kalabileceğini söyledi. Yönetim cevabını 1-2 gün içinde verecek.

ABD’Lİ HOCADAN

Boyd tepkisi

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tyler Boyd hakkında ABD Millî Takım Teknik Direktörü Gregg Berhalter açıklamalarda bulundu. Berhalter, "Beşiktaş'ın bu kararından memnun değilim. Bir oyuncunun transfer dönemi kapandıktan sonra böyle bir kararı öğrenmesi iyi bir durum değil" dedi.