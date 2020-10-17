Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ancak inişli çıkışlı performansı sebebiyle güven problemi yaşatan Ozan Tufan kendine geldi. Başkan Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu’nun yakından ilgilendiği, teknik direktör Erol Bulut’un güven verdiği Ozan kendini futbola adadı. Rize maçında yedek soyununca soluğu Bulut’un karşısında alan Ozan, hocasının, “Sadece futbola odaklan. Ben sana güveniyorum ama oynamak için çok daha iyi olmalısın” sözünü dinledi ve farkını ortaya koydu.

Avrupa’ya adım adım

Başkan Ali Koç’un Emre Belözoğlu’nu da yanına alıp Ozan Tufan’ın nişan töreni için özel uçak kaldırması da millî oyuncunun motivasyonunu katladı. Erol Bulut’un on numara pozisyonunda şans verdiği Ozan, millî takımdaki oyunu ve attığı gollerle performansını katlarken, piyasasını da yükseltti. Avrupa devlerinin yakından takip ettiği oyuncunun talipleri artmaya başladı. Sözleşmesinde 20 milyon avro serbest kalma bedeli olan Ozan’ın hedefi EURO 2020’de tavan yapıp Avrupa’ya adım atmak.

Hazır kıta

Fenerbahçe’nin son dakika transferlerinden Dimitrios Pelkas basının önüne çıktı. Samandıra’da soruları cevaplayan Yunan yıldız, “Türkiye’nin en büyük takımına geldim ve mutluyum” derken rekabete hazır olduğunu vurguladı. Pelkas’ın Göztepe karşısında ilk 11’de sahne alması bekleniyor.