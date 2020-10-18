Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF Başkanı Nihat Özdemir, kulüplerin maçlarda seyirci kapasitesinin belli oranda kullanılmasını istediklerini belirterek, “Bunun için gerekli girişimlerde bulunduk. İnşallah en kısa zamanda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’ndan bir ışık alabilirsek seyirci kapasitesini arttırarak uygulamaya çalışacağız. Bu oran seyirci kapasitesinin yüzde 10, 20, 30’u olabilir” müjdesini verdi.

Avrupa da seyircili

Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor’un iç sahadaki Avrupa maçlarını seyirci oynamak istediklerini belirterek, “Kendilerini haklı görüyorum. Çünkü futbol seyirciyle güzel, taraftarla güzel. Onun için biz de hem Sağlık Bakanlığı hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı’na müracaat ettik. İnşallah bir netice elde edeceğimizi tahmin ediyorum” sözlerini kullandı.

TAKVİM SIKIŞIK

Hatay’a üzüldüm

∂ Nihat Özdemir, Atakaş Hatayspor’da 17 futbolcu ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan’ın testlerinin pozitif çıkmasına üzüldüğünü belirterek, “Bütün takımlar dikkat etmeliler. Bakıyorum bazı futbolcularımız kendi memleketlerini ziyarete gitmişler millî maçlardan dolayı. Oradan gelenlerde pozitif neticeler çıktı. Ertelenen maçlara yer açmakta çok zorlanıyoruz” şeklinde konuştu.

EURO 2020 BEKLİYOR

Ligler 16 Mayıs’ta bitecek

∂ Süper Lig’de 2020-2021 sezonu takviminin çok sıkışık olduğunu söyleyen Özdemir, “2021’in 16 Mayıs’ında bütün ligleri bitirmek istiyoruz. Çünkü hemen arkasından Avrupa Futbol Şampiyonası başlamakta. Bundan dolayı sıkışık bir takvim bizi bekliyor. Bir maçı ertelediğimiz zaman koyacağımız yer yok.