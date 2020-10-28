Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir, H Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Fransa'nın dev kulübü Paris Saint-Germain'i (PSG) misafir edecek. Kupada geçtiğimiz sezon Bayern Münih ile final oynayan ancak gruptaki ilk maçında Manchester United'a mağlup olan PSG karşısında ilk puanlarını almak isteyen temsilcimiz kazanması hâlinde gruptaki dengeleri de bir hayli değiştirecek. Ki puan veya puanlar UEFA sıralamasında gerilere düşen ülkemiz adına da büyük önem arz ediyor.

PSG'den korkmuyoruz

∂ Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "PSG çok güçlü ve yıldızlara sahip. Takım savunmasını çok doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. PSG'nin Manchester United maçına baktığımızda birçok pozisyon verdiklerini gördük. Rakipte kim olursa olsun, korkmadan oynayacağız. Geçen maçta Leipzig'den zaman zaman üstün oynadık. Kafamızda fazla büyütmüşüz" açıklaması yaptı.

Kolay maç değil

∂ PSG'nin çalıştırıcısı Thomas Tuchel, "Türkiye ligi şampiyonu karşısında kendimize olan güvenimizi göstermek ve kalitemizi ispatlamak istiyoruz. Maç seyircisiz, bu üzücü. G.Saray maçındaki atmosferi yaşamak isterdim. Yine de kolay maç olmayacak" dedi.