Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig'de 8. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Boluspor, Bursa Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip maçı 4-2 kazandı.

Mücadelede Bursaspor'un golleri 21. ve 51. dakikalarda Ali Akman, 38. dakikada Burak Kapacak ve 87. dakikada Batuhan Kor'dan geldi.

Boluspor'un golleri ise 8. dakikada Muhammed Bayır ve 77. dakikada Melih Okutan'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Bursaspor puanını 10'a yükseltti ve maç fazlasıyla 10. sırada yer aldı. Boluspor ise 3 puanla 17. sırada kaldı.

BOLUSPOR ALARM VERİYOR

Karşılaşmayı 4-2 kaybeden Boluspor ligde 8 maç sonunda galibiyetle tanışamadı.

Bolu temsilcisi, bu maçlarda 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

ALİ AKMAN PARLIYOR

Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman, bu sezon gösterdiği performansla beğenileri kazandı.

18 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 8 maçta 7 gol ve 1 asist kaydetti.

Genç forvetin adı şimdiden Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyüklerle anılmaya başlandı.