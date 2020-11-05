Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Transfer döneminde istediği takviyeleri maddi sıkıntılar yüzünden tam anlamıyla yapamayan Galatasaray, öz kaynaklarına dönüyor. Fatih Terim yakından ilgilendiği Ali Yavuz Kol’u bu millî maçlar için verilecek aranın ardından takıma dâhil etmeyi hedefliyor. On dokuz yaşındaki santrfor, geçen sezonu Tarsus İY takımında kiralık olarak geçirmiş, ilk on birde forma giydiği 25 karşılaşmada 9 gol bulmuştu. Tecrübeli hoca bu süreçte de ilgisini üzerinden çekmediği genç oyuncunun, antrenmanlarda gösterdiği gelişmeden oldukça memnun.

Diagne fırsatı tepti

Galatasaray'ın geçen sezon Club Brugge'e kiraladığı Diagne ise kendisine verilen bütün kredilerini tüketmiş durumda. Fatih Terim'in bu sezon bir şans daha tanıdığı Diagne, son maçta Falcao'nun yokluğunda sahada kaldığı 56 dakika hiçbir varlık gösterememişti. Bu durum üzerine de Terim, Ali Yavuz Kol'u hücum hattına hazırlama kararı aldı. Fatih Hoca bundan önce yine altyapıdan yetişen Ozan Kabak'ı, A Takım’a kazandırmış ve ardından da genç stoperin satışından 11 milyon avro gelir elde edilmişti.

Hazırlıklar sürüyor

G.Saray, Sivas maçının hazırlıklarını dün Florya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Belhanda, Marcao ve Saracchi'ye takımdan ayrı özel program uygulanırken Emre Taşdemir ise antrenmanın tamamına katıldı.

SİVAS MAÇINDA OYNAYABİLİR

Belhanda umudu

Galatasaray'da sakalığı yüzünden Ankaragücü maçını kaçıran Belhanda'nın Sivasspor maçında da forma giyebileceği belirtildi. Hızla iyileşen Faslı oyuncu bugünkü idmanda çalışabilirse maç kadrosuna dâhil edilecek.